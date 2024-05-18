Italian Open: определились все финалисты в одиночке

Фото: ATP Tour

Определились все финалисты в одиночном разряде супертурнира по теннису Italian Open.

В женской сетке за трофей поспорят первая и вторая ракетки мира Ига Швёнтек и Арина Соболенко. При этом они разыграют второй титул «тысячника» за две недели. На предыдущем турнире в Мадриде они также сражались за титул. Тогда победила Ига Швентек со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7).

Статистика их матчей – 7:3 в пользу польки.

В мужском финале ракетки скрестят немец Александр Зверев и чилиец Николас Харри.

В полуфинале представитель Германии взял верх над Алехандро Табило (Чили), Харри – над Томми Полом (США).

Харри стал первым чилийцем в финале «Мастерса» после Фернандо Гонсалеса в Риме в 2007-м.

Призовой фонд турнира – 7 877 020 евро.