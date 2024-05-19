Italian Open: Швёнтек раздавила Соболенко в финале в Риме

Фото: eastnews.ru/TIZIANA FABI, Alessandra Tarantino

В Риме две лучшие теннисистки мира снова добрались до финала – и две недели назад в Мадриде они провел лучший матч сезона, бодались три часа до решающего тай-брейка, отыгрывали матчболы, показывали задорный и зрелищный теннис.

В Риме такого не получилось. Швентек выиграла меньше чем за полтора часа – 6:2, 6:3.

Соболенко играла турнир с проблемами со спиной. Они ярко проявились в матче с Элиной Свитолиной, где Арина отыграла три матчбола и бросила десяток дропшотов. И перед финалом белоруска рассказала, чтобы подумывала сняться.

В финале было очевидно, что физически Соболенко очень тяжело.

Тактически расклад в матче был довольно простым. Когда у Швентек получалось двигать Соболенко по углам увесистыми ударами, она доминировала. Потому что белоруска никак не могла вырваться из этой динамики – и бегала из угла в угол до виннерса соперницы или своей ошибки в попытках агрессивно перевести по линии.

У Арины появлялось преимущество, когда она создавала себе позицию, чтобы стоять в средней трети задней линии и дирижировать разменами оттуда.

И в матче был период, когда казалось, что Соболенко может захватить преимущество. Но в итоге Швентек чаще задавала рисунок игры.

Соболенко очень много ошибалась – 28 невынужденных. Но статистика подтверждает, что Швентек вела игру, а не просто ждала ошибок. Из 66 выигранных розыгрышей Соболенко подарила ей 28, но остальные 38 – это виннерсы Иги (11) и вынужденный брак (27), возникавший из-за давления, которое оказывала полька.

Еще Ига очень классно боролась. В начале второго сета у Соболенко было семь брейк-пойнтов в двух первых геймах. Швентек выстояла. И вскоре после этого сама сделала брейк и довела матч до победы.

Швентек выиграла 21-й титул в карьере. Из них 10 пришлись на категорию WTA 1000 – высшую в женском теннисе после «Больших шлемов». Такая категория появилась в 2009-м, и 22-летняя полька – теперь самая молодая с десятком титулов такого уровня.

В этом году она выиграла уже четыре «тысячника» – из шести прошедших. И стала всего третьей теннисисткой, в одном сезоне взявшей трофеи в Мадриде и Риме, после Динары Сафиной (2009) и Серены Уильямс (2013).

За счет этих результатов она с огромным отрывом лидирует в рейтинге и чемпионской гонке (где учитываются очки только за этот сезон).

Еще Швентек выиграла шесть последних матчей против топ-3 и 13 из последних 14 против топ-10.

А дальше у нее «Ролан Гаррос», где она может выиграть четвертый титул за последние пять лет. И пока как-то трудно придумать, кто сможет ее остановить.