Италия выразила интерес в производстве одежды в Казахстане

Фото пресс-службы правительства РК

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с заместителем председателя Совета министров – министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, находящемся в РК с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в машиностроении, энергетике, в том числе в области развития возобновляемых источников, а также в агропромышленном секторе, сфере образования и других направлениях.

Премьер-министр подчеркнул, что Италия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Казахстана в мире и занимает первое место среди стран ЕС. Так, двусторонний товарооборот в прошлом году вырос почти на 55%, достигнув порядка $15 млрд.

«Тем не менее, мы видим значительный потенциал для наращивания торговли. Мы готовы увеличить экспорт казахстанской продукции в Италию по 110 товарным позициям на сумму свыше 900 млн долларов», — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава Правительства, Италия стабильно входит в пятерку крупнейших инвесторов из ЕС в экономику РК. Общий приток инвестиций за последние 17 лет достиг 7,3 млрд долларов. По итогам прошлого года их объем вырос почти в 2,5 раза и составил порядка 300 млн долларов.

«Инвестиционное взаимодействие между нашими странами подкрепляется новыми совместными проектами. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении этого сотрудничества», — подчеркнул премьер-министр.

Алихан Смаилов также приветствовал открытие нового офиса посольства Италии в Астане, отметив, что это несомненно внесет весомый вклад в наращивание деловых контактов и окажет положительный эффект на развитие взаимной торговли.

В свою очередь Антонио Таяни обозначил готовность Италии укреплять отношения с Казахстаном в различных направлениях. Приоритетом при этом являются торговля, энергетика и промышленность.

«Мы готовы открывать совместные предприятия, запускать новые казахстанские компании в Италии. Мы также хотели бы создать бизнес-совет, который бы способствовал еще более крепкому сотрудничеству между нашими предприятиями», — сказал он.

Антонио Таяни также обозначил интерес Италии увеличить торговое присутствие в Казахстане, в частности, в сфере производства одежды. Кроме того, он отметил важность открытия нового итальянского института культуры в Алматы, который будет способствовать увеличению обмена студентами между двумя странами.