Итоги года: строительство нового жилья и модернизация инфраструктуры ЖКХ

Экономика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Редакция Primeminister.kz подготовила обзорный материал о том, каких результатов удалось достичь в сферах строительства и ЖКХ за 2023 год, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Обеспечение казахстанцев качественным жильем и комплексная модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства являются одними из приоритетов работы Правительства РК.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» обозначил конкретные задачи в этих направлениях:

– в течение 7 лет построить 111 млн квадратных метров жилья;

– завершить строительство всех проблемных домов с долевым участием;

– обеспечить новым жильем около 40 тыс. собственников аварийного и ветхого жилья;

– активизировать строительство инженерных коммуникаций в районах массовой жилищной застройки;

– обеспечить 100% населенных пунктов услугами водоснабжения; 

– снизить показатель износа сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения до 40%.

● По итогам 11 месяцев в Казахстане введено свыше 15 млн кв. метров нового жилья, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря этому порядка 134 тыс. семей улучшили свои жилищные условия.

В целом по республике сдано в эксплуатацию 134 тыс. жилищ, из которых более 32 тыс. – индивидуальные жилые дома.

● Объем строительных работ достиг 5,9 трлн тенге, что на 12,6% больше, чем в прошлом году. 

В Кызылординской области в 2023 году за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. метров жилья

● Наращивание собственного производства строительных материалов является важным компонентом развития отрасли. Так, утверждена Дорожная карта до 2027 года, включающая 270 проектов в сфере стройиндустрии общей стоимостью около 1,8 трлн тенге. 

В текущем году запущен 41 проект на 73 млрд тенге. Среди них заводы по производству извести 1-го сорта в Карагандинской области и производству асфальтобетона в Астане. Наряду с этим восстановлен и модернизирован цементный завод в области Абай. В области Жетісу расширено производство керамических плит. В Астане налажен выпуск кровельных и облицовочных материалов.

В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию еще 3 проектов в Шымкенте на сумму 2 млрд тенге. 

● В целом производство строительных материалов в республике выросло на 10,2% до 1,03 трлн тенге. При этом доля отечественных товаропроизводителей в общем объеме закупок стройматериалов увеличилась с 62 до 66%, что свидетельствует об укреплении их позиций на внутреннем рынке.

● В рамках обеспечения очередников доступным социальным жильем в текущем году выделено свыше 104 млрд тенге на приобретение 10,9 тыс. арендных квартир, а также более 158 млрд тенге – на строительство и реализацию 12,5 тыс. ед. кредитного жилья.

В Костанайской области ко Дню Республики сдали арендный дом. Ключи получили многодетные семьи, неполные семьи, дети-сироты из числа очередников, нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда

В Петропавловске в микрорайоне «Береке» сданы 6 арендно-коммунальных домов. 600 семей отметили новоселье

● «Отбасы банк» осуществил выдачу 4,4 тыс. льготных жилищных кредитов под 2% на сумму 43,7 млрд тенге, а также 2,7 тыс. кредитов под 5% на 32 млрд тенге. Речь о программах «Бақытты отбасы» и «Шаңырақ».

● В целях недопущения точечной застройки разработан механизм единой градостроительной экспертизы, которая будет внедрена с января 2024 года. Теперь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генеральные планы, проекты детальной планировки и проекты застройки) будут проходить комплексную экспертизу с обязательной регистрацией в информационной системе Госградкадастра.

● Для усиления контроля в сфере долевого строительства и снижения рисков возникновения долгостроев разработаны новые поправки в законодательство:

– планируется запретить предварительные договоры приобретения жилья, что позволит избежать обмана дольщиков, которые вносят деньги застройщикам без заключения полноценного договора долевого участия;

– для повышения ответственности застройщиков предусматривается увеличение штрафных санкций за незаконное привлечение средств дольщиков с дальнейшим приостановлением строительства.

В настоящее время данные поправки находятся на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.

● В текущем году установлен запрет на проектирование и строительство объектов жилья без инженерных сетей. Это исключит риски некачественного ввода объектов в эксплуатацию.

● Ведется работа по внедрению нового механизма контроля «мера оперативного реагирования». Он позволит в рамках профилактического контроля без посещения своевременно реагировать и пресекать нарушения, в том числе с приостановлением строительно-монтажных работ вплоть до лишения разрешительных документов (лицензии, аттестаты, аккредитация).

● В Астане на начало текущего года незавершенными оставались 16 проблемных объектов с участием более 4 тыс. дольщиков. В текущем году порядка 3,6 тыс. дольщиков получили ключи от квартир. Оставшиеся дольщики получат ключи в первом полугодии 2024 года.

В целом по Астане за последние годы с участием государства было завершено строительство более 120 проблемных многоквартирных жилых домов, решены жилищные вопросы более 14 тыс. дольщиков.

● В текущем году отремонтировано 560 км тепловых сетей, а также 1,7 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения.

В трех городах Павлодарской области проведены строительство, реконструкция и текущий ремонт свыше 128 км тепловых сетей на сумму более 22 млрд тенге

● До конца года планируется довести уровень обеспеченности жителей страны услугами водоснабжения до 97,6%, в том числе в городах – до 98,8%, в селах – до 96,3%. В целом по поручению Главы государства до конца 2025 года планируется обеспечить чистой питьевой водой 100% населения. 

#Правительство #итоги #модернизация #строительство #ЖКХ #инфраструктура #год #жильё

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