В крупном ДТП на трассе в Актюбинской области погибло 12 человек

Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

По предварительным данным грузовик выехал на полосу встречного движения

Скриншот видео

Сегодня на автодороге вблизи села Белкопа Айтекебийского района произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирской автомашины «ГАЗель», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.

В результате ДТП погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели», пять человек доставлены в медицинское учреждение. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у двоих травмы средней степени тяжести. Один человек отказался от госпитализации.

По факту аварии начато досудебное расследование. Установлено, что пассажирская автомашина «ГАЗель» официально осуществляла перевозку пассажиров из села Темирбека Жургенова Айтекебийского района в областной центр.

Аким области Асхат Шахаров выехал на место дорожно-транспортного происшествия, чтобы лично ознакомиться с ситуацией и координировать работу оперативных служб. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции, спасатели, медики и представители акимата.

Движение всех видов транспортных средств временно ограничено на участке автодороги «Самара – Шымкент» между городом Хромтау и селом Карабутак.

Также в пресс-службе областного акимата сообщили, что МВД спецбортом направило специальную группу для расследования ДТП в Актюбинской области. По факту данного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

Ход расследования взят на личный контроль министра внутренних дел. По поручению главы МВД также будет оказана всесторонняя помощь родственникам погибших в ДТП граждан, в том числе по транспортировке тел и их захоронению.

#гибель #ДТП #Актюбинская область #трасса

