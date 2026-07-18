Из сельского клуба – на большую сцену

Казахстанское село – это не только хлебные поля, животноводческие фермы и нелегкий крестьянский труд. Это еще и место, где живет народная память. Здесь звучат песни, которые передаются из поколения в поколение, бережно сохраняются обряды, рож­даются будущие артисты, композиторы, писатели и мас­тера народного искусства. Недаром многие выдающиеся­ деятели культуры нашей страны начинали свой путь именно в сельских клубах.

Финал областного смот­ра-конкурса стал настоящим праздником искусства. В Петропавловск приехали лучшие самодеятельные коллективы из всех районов области. Каждый из них представил яркую концертную программу, наполненную искренностью, мастерством и уважением к национальным традициям.

На сцене звучали народные и современные песни, сменяли друг друга красочные хореографические композиции, театрализованные постановки и инструментальные номера. Но главным достоинством концерта стало не сценическое великолепие, а та особая атмосфера душевности, которая рождается только тогда, когда люди выступают не ради наград, а потому что любят свое дело.

По итогам конкурса Гран-при и главный приз – микроавтобус – завоевал творческий коллектив района им. М. Жумабаева. Эта победа стала заслуженной оценкой высокого профессионального уровня артистов и большой работы, которую ведут работники культуры района.

Награды получили и другие коллективы, а главным победителем можно назвать всю сельскую культуру Северо-Казахстанской области.