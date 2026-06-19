В Астане проходит чемпионат по судомоделизму

Творчество
Дмитрий Норкин

В столице в акватории реки Акбулак стартовал XXXI чемпионат Республики Казахстан по судомодельному спорту

фото Игоря Бургандинова

В этом году престижный турнир приурочен к 30-летию Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, который совмест­но с Республиканским учебно-методическим центром дополнительного образования Министерства просвещения и Федерацией судомодельного спорта выступил организатором соревнований.

На пять дней столица превратилась в центр инженерной мысли для школьников и студентов со всей страны. Нынешний турнир собрал рекордную географию участников. Как отметил проректор ЕНУ Думан Айтмагамбетов, статус чемпионата позволил привлечь сильнейшие коллективы, включая мощные инженерные десанты из Западного Казахстана и Алматы. Главным трофеем соревнований станет Кубок ректора ЕНУ, который вручат лучшей команде в общекомандном зачете.

Главный судья соревнований и президент Казахстанской федерации судомодельного спорта Сергей Оконечников подчеркнул, что акватория Акбулака – уникальное и дефицитное место для наших моделистов.

– Найти подходящую воду в Казахстане тяжело: то все занято байдарочниками, то пляж и люди купаются.
А здесь идеальный размер, спокойная вода и отличная логистика. Наша федерация существует более 30 лет, и в стране культивируется более 50 классов – от подводных лодок до моделей из промышленных наборов и полностью самодельных конструкций, которые строго разделены по категориям, – поделился глава федерации.

Всего на чемпионате представлено 24 класса моделей. Судомоделизм – это не просто запуск игрушек, а официальный, аккредитованный министерством спорт. Программа включает как зрелищные гонки, так и строгую стендовую оценку.

Зрители увидят эволюции радиоуправляемых копий реальных судов, гонки парусных яхт и заезды скоростных моделей класса «МОНО». Эти катера не просто плавают – за счет особой конструкции корпуса они приподнимаются и буквально летят над водой по овальной дистанции на бешеной скорости. Наряду с ними оценивается и ювелирное мастерство: зимний чемпионат в Караганде традиционно принимает экзотические классы – от моделей в бутылках и миниатюрных парусников до диорам.

#Астана #чемпионат #Судомоделизм #судомодельный спорт

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