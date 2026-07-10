Вагдеви Махадевич написала необычную книгу для детей – «Сказки Заилийского Алатау». В них нет сказочных батыров, огнедышащих айдахаров и волшебных ковров. Главные герои здесь – реки, деревья, птицы и животные.

Более двадцати лет Вагдеви Махадевич пишет стихи, занимается литературным редактированием, переводами и графическим дизайном. Идея о написании книги появилась летом 2023 года, когда родилась внучка Лейсан.

– Мне очень хотелось создать для внучки что-то такое, что останется с ней на всю жизнь, а потом, возможно, перейдет и к ее детям. Когда-то мой дедушка писал сказки лесника для меня. Именно они научили меня видеть красоту природы, замечать животных, понимать лес. Наверное, поэтому с рождением Лейсан во мне возникло желание продолжить эту семейную традицию, – рассказывает автор.

Вскоре она начала записывать первые истории. Источником вдохновения послужили личные наблюдения за природой, детские впечатления от походов в лес, рассказы дедушки.

В книге собраны одиннадцать сказок, среди них – «Вечная ель», «Мудрая река», «Стражи ущелья», «Волшебная яблоня». Автор объясняет, что это не сборник, а единое повествование, где одна история плавно перетекает в другую. По замыслу автора, все они звучат как сказки, на ночь рассказанные бабушкой своей маленькой внучке.

Главный персонаж книги – природа Заилийского Алатау. Автор перечисляет названия местных рек, знакомит маленьких читателей с животными и растениями этой местности, объясняет, как рождаются ледники. Эти познавательные факты органично вплетены в художественное повествование и воспринимаются детьми как часть волшебного мира.

– Мне хотелось показать детям, что природа живая, – говорит писательница. – Что в каждом дереве, цветке, камне скрыто чудо. Что к окружающему миру нужно относиться бережно, уважительно и с любовью. Например, в сказке «Мудрая река» рассказываю, как беречь наши водоемы, не загрязнять их и помнить, что они питают природу и людей. А в сказке «Стражи ущелья» дети узнают, что в горах обитают существа, которые берегут эти места, что нельзя ломать деревья, рвать цветы и оставлять после себя мусор.

Одна из сказок посвящена мудрому Ворону, и автор не случайно его выбрала.

– Ворон – самая умная птица, – объясняет Вагдеви Махадевич, – она умеет разговаривать получше попугая и во многих культурах, в том числе и казахской, считается священной. В сказке именно Золотой ворон раздает птицам голоса, а его перья приносят людям знания и достаток.

Автор признается, что она не стала обращаться к известным легендам и мифам. Тем не менее в «Сказках Заилийского Алатау» встречаются мотивы казахской народной культуры. Например, в историях появляются бог Тенгри и богиня Умай, а бабушка обращается к внучке со словом «айналайын». Писательница считает, что таким образом она знакомит юных читателей с языком и культурой казахского народа. При этом Вагдеви не стремится упрощать язык. Напротив, считает, что современным детям необходима богатая речь и красивые литературные обороты, которые развивают воображение и читательский навык.

Не меньше внимания автор уделила оформлению издания: «Сказки Заилийского Алатау» большого формата, на плотной бумаге, с красочными иллюстрациями, которые выполнила подруга и талантливая художница Карина Вальтер. К слову, она сегодня живет в Германии, но так же родом из Алматы, и ей дороги хребты Алатау. По словам Вагдеви, они работали настолько вдохновенно, что за полтора месяца было создано более шести­десяти рисунков. При этом дизайн и верстку книги Вагдеви Махадевич выполнила сама благодаря опыту работы графическим дизайнером.

Первый тираж вышел небольшим. Перед печатью автор заранее создала сайт, открыла предзаказ и начала рассказывать о книге в социальных сетях. Участвовала с ней в книжных фестивалях Fahrenheit, Astana Eurasian Book Fair, Oqy Book Fest и других. Благодаря этому практически весь тираж был раскуплен сразу после презентации.

– Сейчас писателю мало написать хорошую книгу. Нужно самому заниматься продвижением, общаться с читателями, рассказывать о своем проекте. Для меня это тоже часть профессии, – говорит собеседница.

Самым первым читателем и критиком выступила, конечно, внучка. Когда книга только вышла, девочке еще не исполнилось двух лет. Читать она, конечно, не могла, зато долго рассматривала красочные иллюстрации.

– Для меня это было настоящее счастье. Маленький ребенок редко способен долго удерживать внимание, а она несколько минут внимательно перелистывала страницы. Сейчас уже бегает по дому и говорит: «Бабулина книга», – улыбается Вагдеви.

Теперь уже «Сказки Заилийского Алатау» переведены на казахский язык, а автор работает над английской версией. В планах писательницы – представить книгу на крупнейшей мировой выставке детской литературы в Болонье и познакомить зарубежных читателей с Казахстаном.

Сегодня писательница работает над следующей детской книгой «Сказки Великой степи». Если первая посвящена природе Заилийского Алатау, то новая больше расскажет о людях, казахских обычаях, семейных ценностях и взаимоотношениях. По словам автора, она будет интересна уже читателям постарше. Помимо детской литературы, Вагдеви Махадевич продолжает писать стихи, работает над романом в жанре магического реализма и недавно выпустила философский сборник «Песни Адвайты», который объединил поэзию, короткую прозу и эссе.

– Мне очень хочется популяризировать нашу страну именно через детскую литературу, – говорит автор. – Чтобы дети в разных странах узнавали о Казахстане, нашей природе, традициях и культуре. Ведь через короткие сказки мы говорим с детьми о важных вещах, которые остаются неизменными во все времена: заботе о семье, уважении к старшим, бережном отношении к природе и любви к Родине.