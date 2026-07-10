«Сказки Заилийского Алатау»

Творчество
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Писательница рассказывает через добрые истории о красоте родного края

фото из личного архива Вагдеви Махадевич

Вагдеви Махадевич написала необычную книгу для детей – «Сказки Заилийского Алатау». В них нет сказочных батыров, огнедышащих айдахаров и волшебных ковров. Главные герои здесь – реки, деревья, птицы и животные.

Более двадцати лет Вагдеви Махадевич пишет стихи, занимается литературным редактированием, переводами и графическим дизайном. Идея о написании книги появилась летом 2023 года, когда родилась внучка Лейсан.

– Мне очень хотелось создать для внучки что-то такое, что останется с ней на всю жизнь, а потом, возможно, перейдет и к ее детям. Когда-то мой дедушка писал сказки лесника для меня. Именно они научили меня видеть красоту природы, замечать животных, понимать лес. Наверное, поэтому с рождением Лейсан во мне возникло желание продолжить эту семейную традицию, – рассказывает автор.

Вскоре она начала записывать первые истории. Источником вдохновения послужили личные наблюдения за природой, детские впечатления от походов в лес, рассказы дедушки.

В книге собраны одиннадцать сказок, среди них – «Вечная ель», «Мудрая река», «Стражи ущелья», «Волшебная яблоня». Автор объясняет, что это не сборник, а единое повествование, где одна история плавно перетекает в другую. По замыслу автора, все они звучат как сказки, на ночь рассказанные бабушкой своей маленькой внучке.

Главный персонаж книги – природа Заилийского Алатау. Автор перечисляет названия местных рек, знакомит маленьких читателей с животными и растениями этой местности, объясняет, как рождаются ледники. Эти познавательные факты органично вплетены в художественное повествование и воспринимаются детьми как часть волшебного мира.

– Мне хотелось показать детям, что природа живая, – говорит писательница. – Что в каждом дереве, цветке, камне скрыто чудо. Что к окружающему миру нужно относиться бережно, уважительно и с любовью. Например, в сказке «Мудрая река» рассказываю, как беречь наши водоемы, не загрязнять их и помнить, что они питают природу и людей. А в сказке «Стражи ущелья» дети узнают, что в горах обитают существа, которые берегут эти места, что нельзя ломать деревья, рвать цветы и оставлять после себя мусор.

Одна из сказок посвящена мудрому Ворону, и автор не случайно его выбрала.

– Ворон – самая умная птица, – объясняет Вагдеви Махадевич, – она умеет разговаривать получше попугая и во многих культурах, в том числе и казахской, считается священной. В сказке именно Золотой ворон раздает птицам голоса, а его перья приносят людям знания и достаток.

Автор признается, что она не стала обращаться к известным легендам и мифам. Тем не менее в «Сказках Заилийского Алатау» встречаются мотивы казахской народной культуры. Например, в историях появляются бог Тенгри и богиня Умай, а бабушка обращается к внучке со словом «айналайын». Писательница считает, что таким образом она знакомит юных читателей с языком и культурой казахского народа. При этом Вагдеви не стремится упрощать язык. Напротив, считает, что современным детям необходима богатая речь и красивые литературные обороты, которые развивают воображение и читательский навык.

Не меньше внимания автор уделила оформлению издания: «Сказки Заилийского Алатау» большого формата, на плотной бумаге, с красочными иллюстрациями, которые выполнила подруга и талантливая художница Карина Вальтер. К слову, она сегодня живет в Германии, но так же родом из Алматы, и ей дороги хребты Алатау. По словам Вагдеви, они работали настолько вдохновенно, что за полтора месяца было создано более шести­десяти рисунков. При этом дизайн и верстку книги Вагдеви Махадевич выполнила сама благодаря опыту работы графическим дизайнером.

Первый тираж вышел небольшим. Перед печатью автор заранее создала сайт, открыла предзаказ и начала рассказывать о книге в социальных сетях. Участвовала с ней в книжных фестивалях Fahrenheit, Astana Eurasian Book Fair, Oqy Book Fest и других. Благодаря этому практически весь тираж был раскуплен сразу после презентации.

– Сейчас писателю мало написать хорошую книгу. Нужно самому заниматься продвижением, общаться с читателями, рассказывать о своем проекте. Для меня это тоже часть профессии, – говорит собеседница.

Самым первым читателем и критиком выступила, конечно, внучка. Когда книга только вышла, девочке еще не исполнилось двух лет. Читать она, конечно, не могла, зато долго рассматривала красочные иллюстрации.

– Для меня это было настоящее счастье. Маленький ребенок редко способен долго удерживать внимание, а она несколько минут внимательно перелистывала страницы. Сейчас уже бегает по дому и говорит: «Бабулина книга», – улыбается Вагдеви.

Теперь уже «Сказки Заилийского Алатау» переведены на казахский язык, а автор работает над английской версией. В планах писательницы – представить книгу на крупнейшей мировой выставке детской литературы в Болонье и познакомить зарубежных читателей с Казахстаном.

Сегодня писательница работает над следующей детской книгой «Сказки Великой степи». Если первая посвящена природе Заилийского Алатау, то новая больше расскажет о людях, казахских обычаях, семейных ценностях и взаимоотношениях. По словам автора, она будет интересна уже читателям постарше. Помимо детской литературы, Вагдеви Махадевич продолжает писать стихи, работает над романом в жанре магического реализма и недавно выпустила философский сборник «Песни Адвайты», который объединил поэзию, короткую прозу и эссе.

– Мне очень хочется популяризировать нашу страну именно через детскую литературу, – говорит автор. – Чтобы дети в разных странах узнавали о Казахстане, нашей природе, традициях и культуре. Ведь через короткие сказки мы говорим с детьми о важных вещах, которые остаются неизменными во все времена: заботе о семье, уважении к старшим, бережном отношении к природе и любви к Родине.

#книги #сказки #Вагдеви Махадевич #Сказки Заилийского Алатау

Популярное

Все
Ставка на транспарентность, цифровизацию и доступность
Медпункт рядом с домом
Мировой опыт – в помощь исследователям
С чего начинается Родина...
Кто может проводить опросы
Символы времени и традиций
Марафон казахского кино
Глобальная мобилизация ради системных изменений
Нет результата? Смените методику!
Формируется институциональная культура, соответствующая вызовам XXI века
Томирис: далекая и близкая
Степной Ушарал меняется
Тайна Көктемір
Стартовал юбилейный сезон проекта «Тіл керуені»
«Сказки Заилийского Алатау»
Ради торжества справедливости
Поет Ишим в многоголосье!
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнения в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
Основа государственности и общественного согласия
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Перезагрузка «Астаны»
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой с ощутимостью в Таразе
Политические партии Казахстана заявили о готовности к избирательной кампании
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Новая конфигурация партий: чего ждать от избирательной кампании в Курултай
Этностиль обретает все большую популярность
Полный производственный цикл
Объединить физиков и лириков
Семинар для партий
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы

Читайте также

Марафон казахского кино
В Астане проходит чемпионат по судомоделизму
Возрождение искусства жырау
«Махаббат» превращает нити в чувства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]