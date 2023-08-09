Из-за загоревшегося Range Rover эвакуировали 150 жителей многоэтажки Астаны
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Пожарные спасли четырех взрослых и ребенка при пожаре в паркинге в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы.
9 августа в паркинге жилого комплекса по улице Акан серы загорелся автомобиль Range Rover.
Пожарные подразделения ДЧС Астаны были на месте уже через 6 минут после вызова, в 14:00.
Они спасли 5 человек, в том числе ребенка, эвакуировали 150 человек, из них 30 детей.
Жертв и пострадавших нет.
Загоревшееся авто потушили в 14:40.