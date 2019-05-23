​Изменить методы и подходы

Глава региона с сожалением отметил, что качество образования в учебных заведениях региона оставляет желать лучшего.
– В лицеях и гимназиях должны учиться действительно достойные. Тех, кто учится на «двойки» и «тройки», нужно отчислять. Гимназии и лицеи тем отличаются от образовательных школ, что в них учатся лучшие. Однако, как мне написали в Telegram-чате, это не всегда так. В лицеях и гимназиях учатся «блатные» троечники, чьи родители давят на учителей и директоров, просят их ставить хорошие оценки и не исключать из учебных заведений, – заявил Нурлан Ногаев.
Аким Атырауской области поручил руководству управления образования провести тщательную проверку ситуации в каждом отдельно взятом учебном заведении.
– Поступает много жалоб на то, что качество образования в таких заведениях оставляет желать лучшего. Это нужно прекращать. Нужно в корне изменить ситуацию в сфере образования. В каждом лицее и гимназии нужно провести проверку, – отметил Нурлан Ногаев.
Глава региона поручил руководителю управления образования вести мониторинг ситуации в лицеях и гимназиях. Если лицей или гимназия не дает нужного и качественного образования, необходимо вернуть ему статус общеобразовательной школы.
И. о. руководителя управления образования Жанслу Туремуратова также рассказала о проводимой работе.
– Каждому из директоров учебных заведений было поручено наиболее тесно взаимодействовать с родителями учеников, школы должны стать максимально открытыми и доступными. Это позволит нам вместе с родителями совместно работать над улучшением качества образования, – сказала Жанслу Туремуратова.
Нурлан Ногаев поддержал это начинание и дал поручение разработать концепцию и провести аттестацию сотрудников сферы образования, педагогов, директоров школ.
– В последнее время участились жалобы на качество образования. Был проведен анализ уровня знаний учащихся, в результате которых наша область показала низкие показатели по республике. Я поручаю провести аттестацию педагогов, всех сотрудников сферы образования, убрать оттуда случайных людей, – отметил Нурлан Ногаев.
В ходе совещания аким области зачастую зачитывал присутствующим жалобы от родителей, поступающие в чат-канал “Акимат Атырауской области” в приложении Telegram.
– Одна из жалоб – проведение дистанционных платных олимпиад. Учителя не должны за это агитировать – если родитель хочет, чтобы его ребенок участвовал в этой олимпиаде, он сам заплатит деньги. В школах не должно быть никаких поборов. Мы каждый год выделяем большие средства на сферу образования, никаких сборов быть не должно. Это мое поручение всем, – сказал глава региона.
Многие вопросы напрямую касались работы департамента по контролю в сфере образования Атырауской области. На совещании было отмечено, что сотрудникам департамента, включая руководителя, нужно более активно включаться в процесс образования детей, вносить свои предложения, следить за правильным ходом учебного процесса в образовательных учреждениях.
Первый заместитель акима области Серик Шапкенов затронул тему частных детских садов. Их реальное количество на сегодня неизвестно.
– К сожалению, мы не знаем, сколько у нас частных детских садов работает, сколько без регистрации. Мы фиксируем только те частные детсады, которые сами приходят в государственные органы и получают госзаказ. И здесь имеется проблема: те, кто получает госзаказ, повышают сумму за прием ребенка, хотя делать они этого не должны. Мы по закону не можем вести проверки и мониторить ситуацию. Этим, в частности, должен заниматься департамент по контролю в сфере образования, но, как видно, до сих пор проблема остается актуальной. Я прошу прокуратуру разобраться в этом деле и дать ему правовую оценку, – сказал Серик Шапкенов.