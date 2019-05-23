​Изменить методы и подходы

Глава региона с сожалением отметил, что качество образования в учебных заведениях регио­на оставляет желать лучшего.

– В лицеях и гимназиях должны учиться действительно достойные. Тех, кто учится на «двойки» и «тройки», нужно отчислять. Гимназии и лицеи тем отли­чаются от образовательных школ, что в них учатся лучшие. Однако, как мне написали в Telegram-чате, это не всегда так. В лицеях и гимна­зиях учатся «блатные» троечники, чьи родители давят на учителей и директоров, просят их ставить хорошие оценки и не исключать из учебных заведений, – заявил Нурлан Ногаев.

Аким Атырауской области поручил руководству управления образования провести тщательную проверку ситуации в каж­дом отдельно взятом учебном заведении.

– Поступает много жалоб на то, что качество образования в таких заведениях оставляет желать лучшего. Это нужно прекращать. Нужно в корне изменить ситуацию в сфере образования. В каждом лицее и гимназии нужно провести проверку, – отметил Нурлан Ногаев.

Глава региона поручил руководителю управления образования вести мониторинг ситуации в лицеях и гимназиях. Если лицей или гимназия не дает нужного и качественного образования, необходимо вернуть ему статус общеобразовательной школы.

И. о. руководителя управления образования Жанслу Туремуратова также рассказала о проводимой работе.

– Каждому из директоров учебных заведений было поручено наи­более тесно взаимодействовать с родителями учеников, школы должны стать максимально открытыми и доступными. Это позволит нам вместе с родителями совместно работать над улучшением качества образования, – сказала Жанслу Туремуратова.

Нурлан Ногаев поддержал это начинание и дал поручение разработать концепцию и провести аттестацию сотрудников сферы образования, педагогов, директоров школ.

– В последнее время участились жалобы на качество образования. Был проведен анализ уровня знаний учащихся, в результате которых наша область показала низкие показатели по республике. Я поручаю провести аттестацию педагогов, всех сот­рудников сферы образования, убрать оттуда случайных людей, – отметил Нурлан Ногаев.

В ходе совещания аким области зачастую зачитывал присутствую­щим жалобы от родителей, пос­тупающие в чат-канал “Акимат Атырауской области” в приложении Telegram.

– Одна из жалоб – проведение дистанционных платных олимпиад. Учителя не должны за это агитировать – если родитель хочет, чтобы его ребенок участвовал в этой олимпиаде, он сам заплатит деньги. В школах не должно быть никаких поборов. Мы каждый год выделяем большие средства на сферу образования, никаких сборов быть не должно. Это мое поручение всем, – сказал глава региона.

Многие вопросы напрямую касались работы департамента по контролю в сфере образования Атырауской области. На совещании было отмечено, что сотрудникам департамента, включая руководителя, нужно более активно включаться в процесс образования детей, вносить свои предложения, следить за правильным ходом учебного процесса в образовательных учреждениях.

Первый заместитель акима области Серик Шапкенов затронул тему частных детских садов. Их реальное количество на сегодня неизвестно.

– К сожалению, мы не знаем, сколько у нас частных детских садов работает, сколько без регистрации. Мы фиксируем только те частные детсады, которые сами приходят в государственные органы и получают госзаказ. И здесь имеется проблема: те, кто получает госзаказ, повышают сумму за прием ребенка, хотя делать они этого не должны. Мы по закону не можем вести проверки и мониторить ситуацию. Этим, в частности, должен заниматься департамент по контролю в сфере образования, но, как видно, до сих пор проблема остается ак­туальной. Я прошу прокуратуру разобраться в этом деле и дать ему правовую оценку, – сказал Серик Шапкенов.