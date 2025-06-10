Изнасилование в психдиспансере Шымкента: суд вынес приговор сотрудникам медучреждения

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Двух сотрудников психбольницы обвинили в изнасиловании пациенток

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Специализированный городской межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел уголовное дело в закрытом порядке. Подсудимые работали санитарами-контролерами в женском отделении №3 «Психического центра здоровья» в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz

Из материалов дела следует, что в середине июля 2024 года при выполнении своих служебных обязанностей, неоднократно, пользуясь тем, что потерпевшие не могут оказать им активное сопротивление, находясь в беспомощном состоянии, в комнате для просмотра телевизора и на площадке, ведущей к уличной лестнице, изнасиловали двух пациенток, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней.

Произошедшее подтверждалось показаниями потерпевших и их законных представителей.

«Суд признал обоих подсудимых виновными. Каждому из них назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. В пользу каждой из потерпевших взыскано по 10 млн тенге морального вреда, а также в пользу одной из потерпевших взысканы расходы по оплате услуг адвоката в сумме 600 тыс. тенге», – сказано в информации суда.

Там же добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.

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