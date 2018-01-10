К дисциплинарной ответственности привлекли акима Рудного
Глава Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор от акима Костанайской области. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Ерлан Салыкбаев, передает Ng.kz.
Он ответил на вопрос корреспондента Ng.kz о мерах, принимаемых к руководителям госструктур в случае привлечения их подчиненных к ответственности за коррупцию, и, в частности, к акиму Рудного, заместитель которого в декабре был осужден за взятку.
"Мы принимаем меры профилактического характера. Работа акима Рудного рассматривалась на кадровой комиссии акима области. Мы туда тоже направили свои материалы. В рамках этой комиссии аким Рудного был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Не буду утверждать, что наказали только за этот случай. Там были и другие недостатки", – сообщил Салыкбаев.
Подводя итоги работы ведомства в 2017 году, Ерлан Салыкбаев сообщил, что за этот период осуждены за коррупционные преступления 55 человек (в 2016 году – 45). В числе осужденных – 25 работников акиматов и их структурных подразделений, 20 сотрудников органов внутренних дел. Наиболее распространенные виды преступлений: получение взяток и злоупотребление служебным положением – по 13, присвоение и растрата вверенного чужого имущества – 11, служебный подлог и мошенничество – по 4, за посредничество во взяточничестве осуждены 3 человека. Есть среди привлеченных к уголовной ответственности и госслужащие, превысившие служебные полномочия, и те, кто незаконно занимался предпринимательской деятельностью.
За некоторые коррупционные проступки законодательство предусматривает меры административного и дисциплинарного воздействия. В частности, по материалам департамента трое госслужащих привлечены к административной ответственности за незаконный прием на работу лиц, ранее осужденных за коррупционные преступления. За этот проступок предусмотрен штраф в размере 100 МРП. В 2016 году административные наказания получили 5 человек.
За проступки, дискредитирующие государственную службу, к дисциплинарной ответственности в 2017 году привлечены 13 должностных лиц. В том числе 6 работников акиматов и 3 сотрудника органов внутренних дел. В основном их проступки выражались в оказании неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке решения. По этим видам проступков, в сравнении с итогом 2016 года, наблюдается снижение на 46%.
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