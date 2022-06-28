Общество
Как будет меняться Шымкент в ближайшие 10 лет
Любовь Доброта

Город заживет по плану. Генеральному

Оценить предлагаемый план развития Шымкента на предстоящее десятилетие, внести свои идеи и замечания предложили горожанам.

Предполагается, что новый Генеральный план Шымкента будет разработан на основе предлагаемой концепции до конца текущего года и отправлен на утверждение Правительства страны. Пока же горожанам представили графики, схемы, планшеты, предложив изучить по ним предстоящие изменения по строительству и обустройству города.

На протяжении месяца с концепцией нового генплана смогут ознакомиться все желающие и внести свои предложения. Для этого даже завели специальный журнал, в который неравнодушные горожане могут вписывать свое пожелания и рекомендации, касающиеся будущего Шымкента.

Разработка нового генплана связана с тем, что нынешний, утвержденный Правительством в 2012 году, рассчитан до 2025 года. С тех пор Шымкент существенно увеличился в размерах и получил статус города республиканского значения. В его состав вошли 39 населенных пунктов, ранее территориально относившихся к пригородным Ордабасынскому, Сайрамскому и Толебийскому районам. Площадь увеличилась с 40 тыс. до 117 тыс. гектаров.

Расширение города автоматически сделало его миллионником. За прошедшие пять лет численность населения увеличилась до 1 млн 100 тыс. человек. По прогнозам, к 2027 году в Шымкенте будут проживать 1 млн 450 тыс., а к 2035-му – 1 млн 850 тыс. человек.

Заместитель акима Шымкента Максут Исахов на презентации концепции генплана заявил, что население может увеличиться до 2 млн человек. Высокая рож­даемость и привлекательность Шымкента для жизни способствуют бурному росту населения.

В Шымкенте высок коэффициент семейности – четыре человека в одной семье, в то время как в среднем по Казахстану этот показатель составляет 3,2. Отсюда и уверенность чиновника в том, что в каждом из пяти районов будут проживать по 210–250 тыс. человек.

Сейчас город разделен на четыре административных района, но это только пока. В ближайшее время будет официально объявлено о создании пятого городского района. Он необходим как для удобства населения, так и для эффективного управления.

Работа над новым Генеральным планом Шымкента началась в июле прошлого года. В качестве партнера городское управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений выбрало ТОО «Градкомплекс», подключившее к работе опытных специалистов из Киева, Санкт-Петербурга, Минска.

Они провели топографическую съемку всех 117 тыс. га территории Шымкента и нанесли на карту в масштабе 1 к 10 000.

Чертежи выполнены в векторном формате, то есть каждый объект координатно привязан к территории города, разработана и структура размещения новых жилых микрорайонов. Жилья растущему городу надо много. По подсчетам специалистов, до 2035 года предстоит построить около 31 млн кв. м жилья.

При этом основной упор (до 80%) будет сделан на возведении многоэтажных домов. Оставшие­ся 20% генплана предполагают индивидуальную частную застройку. При этом индивидуальное жилищное строительство сосредоточено в основном в центральной части города, а в северном направлении, в котором, собственно, и развивается город, уже строятся и продолжат возводиться многоэтажные дома.

На схемах горожане смогут увидеть, где и какие новые жилые массивы появятся в ближайшее десятилетие, какая в них прогнозируется плотность населения. Архитекторы также определили каркас уличной дорожной сети, позволяющей обеспечить мобильную связь населения с центром и другими жилыми массивами Шымкента. Также в ходе развития транспортной инфраструктуры будут определены места размещения нового аэропорта, железнодорожного и автовокзала.

В новом генплане заложены три транспортных кольца – внут­реннее, наружное и среднее. Они необходимы для качественной работы транспортной системы и снижения плотности дорожного трафика. С севера на юг, с востока на запад протянутся сквозные дороги. Будут вводиться в экс­плуатацию более экологичные виды транспорта, к каковым относится, например, трамвай.

В соответствии с новым генпланом будут выработаны концептуальные предложения по обеспечению устойчивого развития экономического комплекса города и улучшению экологической обстановки.

Предусмотрены социальные, культурные и спортивные объекты, схемы прокладки инженерных сетей по перспективному водоснабжению, канализации, электроснабжению вплоть до того, где и какие новые источники нужно строить, какого диаметра должны быть трубы и прочее.

Впервые при разработке генплана всю площадь города поделят на 275 кадастров, в основу которых ляжет формирование новых городских центров. В ходе освоения территории мегаполиса предусмотрены границы города, схемы территориального развития, концепция, структурный план зонирования, в том числе размещение центров, промышленных предприятий, селитебных и рекреационных зон.

В основе нового генплана лежит идея строительства города без окраин. Это значит, что каждый жилой массив будет иметь в шаговой доступности для жителей необходимые объекты культурно-бытового назначения, школы и детсады, зеленые зоны.

Сколько финансовых средств понадобится, чтобы воплотить в жизнь предложения разработчиков генплана, еще предстоит подсчитать. Сделано это будет после того, как специалисты изучат все инициативы и замечания горожан.

– Информация о расселении горожан, размещении объектов соцкультбыта, строительстве новых инженерных сетей, транс­портных развязок, новых дорог представлена на планшетах, – обратил внимание участников презентации Максуд Исахов. – Мы вынесли наши наработки на суд жителей, чтобы они посмот­рели, оценили проект и внесли свои предложения и замечания. Полезные рекомендации будут обязательно учтены в окончательном варианте Генерального плана развития Шымкента. И дальше все это будет сведено к объемам инвестиций – количеству денежных средств, которые потребуются, чтобы построить жилье, объекты соцкультбыта и инженерно-транспортной структуры. Шымкент непременно станет городом, отвечающим всем требованиям современного мегаполиса.

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