Как будут кредитовать аграриев в Казахстане – разработан новый документ

«Планируется выдача кредитов через поверенного (агента) под 2,5% до 10 лет с максимальной суммой до 5 млрд тенге.

Кредиты будут предоставляться претендентам для создания новых или расширение действующих предприятий, в том числе молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов), птицефабрик мясного направления (от 5 тысяч тонн мяса птицы в год), овощехранилищ (от 1 тысячи тонн), а также проектов в сфере орошаемого земледелия (картофель, овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение)», – уточнили в минсельхозе.

На реализацию программы в 2023 году из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге. Их направят на финансирование строительства 65 молочно-товарных ферм, что позволит увеличить производство молока на 371,7 тысячи тонн в год.