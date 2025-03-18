Как дисциплина водителей мопедов может изменить ситуацию на дорогах Алматы

В Алматы число ДТП с участием мопедов и электросамокатов продолжает расти, что ставит под угрозу жизни не только водителей, но и пешеходов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Немаловажным фактором для комфортного и безопасного проживания городских жителей и пребывания гостей в Алматы является дорожная безопасность. В мегаполисе ежедневно курсирует более 1 млн транспортных средств, включая иногородний автотранспорт. На состояние аварийности в городе влияет использование гражданами, как и в большинстве мегаполисов мира, альтернативных видов транспорта – мопедов и электросамокатов.

«Уверен, вы сами ежедневно являетесь свидетелями того, как в мегаполисе из дня в день увеличивается количество этих транспортных средств. Водители мопедов часто нарушают правила дорожного движения, что приводит к росту аварийных ситуаций. Мопедисты, например, нередко допускают опасные маневры, такие как резкие торможения или маневры «на дыбы», создавая угрозу для пешеходов и водителей автомобилей. Отсутствие дисциплины и культуры у многих владельцев мопедов и самокатов усугубляет проблему, поскольку они не всегда соблюдают элементарные требования безопасности, что приводит к авариям и травмам на дорогах», — сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

В прошлом году с участием мопедов в Алматы произошло 1 084 ДТП, в результате которых 1 098 человек получили травмы, еще 17 – погибли. Что касается самокатов, то имело место 140 ДТП, в которых три человека погибли, а 146 получили травмы.

Вместе с тем к административной ответственности привлечено более 44 тысяч мопедистов, и более 1 700 мопедов помещены на специализированную автостоянку. В рамках укрепления в обществе принципа «Закон и Порядок» и обеспечения безопасности на дорогах крупного мегаполиса страны нами повсеместно проводится разъяснительная работа среди владельцев мопедов о необходимости регистрации транспортных средств и соблюдении правил дорожной безопасности.