Как финансовые пирамиды доводят казахстанцев до суицида

Пирамиды рухнувших надежд

Стопроцентная простота, быстрое обогащение и море незабываемых впечатлений – это лишь малая часть «великолепия», которую обещают доверчивым казахстанцам мошенники. Единственное, в чем они не лукавят, так это в палитре эмоций. Жертвы их действительно получают, только вместо эйфории и радости – постоянные переживания, злость и стресс.

Ложная фортуна

Самое страшное, что порой обманутые люди идут на отчаянный шаг – накладывают на себя руки. Сколько еще судеб покалечат злоумышленники и есть ли тот самый заветный способ искоренения мошенничества?

...2020 год. В семье жителя Восточно-Казахстанской области недавно родился третий ребенок. Ему бы радоваться долгожданному событию, но вот уже больше недели он ходит без настроения, а постоянные звонки с неизвестных номеров не дают покоя.

– Тот роковой вечер я помню до сих пор, – слезно вспоминает жена мужчины. – Он ушел провожать приходивших в гости друзей, обе­щал, что вернется скоро.

Но ни через час, ни через два молодой отец не пришел домой. А ближе к утру его тело обнаружили в сарае... Это потом, восстанавливая хронологию событий, проводя детализацию звонков, опрашивая друзей и знакомых, родные сложили пазл. Оказывается, за полтора года до трагедии погибший попал в одну из известных в регионе финансовых пирамид, взял крупный кредит в надежде на быстрое обогащение, но после просрочек по оплате денежного займа и значительной пени мужчине стали звонить коллекторы и требовать возврата средств (чуть больше одного миллиона тенге). Материальной возможности не было. И тогда он решился на отчаянный шаг...

Как отмечают в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, мошенники постоянно меняют способы обмана населения.

– В последнее время злоумышленники все чаще звонят казахстанцам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, – говорит начальник отдела коммуникаций со СМИ АРРФР Дмитрий Акмаев. – Мол, их подозревают в совершении противозаконных действий. Знайте и помните, что ни банковские специалисты, ни представители микрофинансовых организаций и уж тем более полицейские не звонят людям сами. К примеру, сотрудники государственных ведомств, в том числе МВД всегда все фиксируют, а оповещения отправляют уже через повестки. В случае, если человека задерживают, то ему в обязательном порядке предоставляется право на адвоката. Все эти процедуры не проводятся онлайн или по телефону.

Столкнувшимся с мошенничеством казахстанцам наш собеседник советует прекращать разговоры с потенциальными обманщиками немедля. В идеале – передавать в правоохранительные структуры номер телефона звонившего.

– В мире современных технологий всем следует держать ухо востро, – добавляет Дмитрий Акмаев. – Самое интересное, что зачастую люди и сами не против становиться жертвами. Допустим, кому-то предложили вложить 50 тысяч тенге в «инвестиционный проект». Ему обещают двойной куш. Его действительно выдают, но при этом предлагают еще раз испытать «фортуну», правда, уже на большую сумму. И так несколько раз. Мошенники используют психологические приемы. В итоге жертва не замечает, как «обрастает» кредитами и долгами, теряя крупную сумму денег. То же самое касается и финансовых пирамид.

По словам спикера, в Казахстане регулярно выявляют мошеннические схемы. В эту работу активно включились сотрудники Агентства по финансовому мониторингу.

– Они охватывают не только финансовый и страховой секторы, но и все случаи, связанные с денежным мошенничеством, – продолжает начальник отдела коммуникаций со СМИ АРРФР. – Мы помогаем. К примеру, если выявляем какую-то «темную» схему, контактную информацию потенциальных мошенников, то сразу передаем ее им.

Кстати, есть даже межведомственная рабочая группа по профилактике деятельности финансовых пирамид и финансовому мошенничеству. В нее входят представители АРРФР, АФМ, МВД, Генеральной прокуратуры и Министерства информации и общественного развития. Последние содействуют отслеживанию и блокировке подозрительных сайтов, SMS-рассылок.

Вместе с тем на сайте АРРФР опубликован список организаций, имеющих признаки нелицензированной (нелегальной) деятельности. В него включен 121 субъект, 56 из которых – с приз­наками финансовой пирамиды и 65 – нелегальные инвестиционные посредники (лжеброкеры).

Однако следует помнить: какие бы уникальные способы защиты населения от обманщиков ни придумывали специалисты, той самой лакмусовой бумагой, позволяющей отличить ложь от правды, является критическое мышление человека. Вкупе с финансовой грамотностью оно позволит если не стопроцентно обезопасить себя от плачевной ситуации, то хотя бы минимизировать возможные риски.

На рассылку надейся, а сам не плошай

В начале апреля 2022 года обеспокоенные деятельностью финансовых пирамид в Казахстане депутаты обратились с запросом в Генеральную прокуратуру РК. Поводом стал печальный инцидент, когда одна из вкладчиц ТОО «Mudarabah Capital» совершила самоподжог.

– Мы все знаем, что деятельность финансовых пирамид запрещена законом, – отмечали тогда депутаты. – Но люди в погоне за легкими деньгами продолжают совершать опрометчивые шаги и вкладываться в такие сомнительные проекты. Мошенники, пользуясь излишней доверчивостью, лишили тысячи казахстанцев сбережений, машин и квартир, многих загнали в долги и кредиты.

Народные избранники потребовали от представителей профильных ведомств провести более существенную работу, которая помогла бы решить проблемный вопрос. В ответ на высказывания депутатов глава МВД Марат Ахметжанов проинформировал, что в первом квартале этого года в производстве отдела внутренних дел находилось 65 уголовных дел, зарегистрированных по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой». И этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года на 77% (283 факта).

По его словам, достичь таких результатов удалось благодаря работе по противодействию деятельности финансовых пирамид. Речь идет не только о повышении финансовой грамотности населения, но и профилактике интернет-мошенничеств, создания и руководства финансовых (инвестиционных) пирамид.

Министр внутренних дел даже привел статистику: с начала года в информационном пространстве опубликовано более 3,5 тыс. пуб­ликаций по фактам интернет-мошенничества. По теме финансовых пирамид – 3 662 материала. Более того, в территориальных департаментах полиции из числа наиболее подготовленных сотрудников были созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством в целом.

Соответствующие меры по минимизации фактов создания финпирамид принимают и в Генеральной прокуратуре страны. По крайней мере такой ответ дал мажилисменам главный прокурор страны Берик Асылов. Он отметил, что за последние пять лет динамика регистрации дел о финансовых пирамидах нестабильная. Всплеск приходится на 2020 год, когда количество зарегистрированных преступлений возросло в семь раз (с 24 до 180), сумма причиненного ущерба тогда превысила 6 млрд тенге.

Напомним, что в рамках работы по противодействию данному виду преступления представители Генпрокуратуры провели Координационный совет, создали межведомственные рабочие группы, разработали планы мероприятий, методические пособия.

– В Министерстве внутренних дел для подразделений криминальной полиции приобретено современное оборудование и специализированное программное обеспечение, предназначенное для мониторинга Интернета, выявления казахстанских пользователей (злоумышленников) в социальных сетях и мессенджерах, – прокомментировали в Генеральной прокуратуре РК.

По информации, предоставленной в надзорном органе, сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу внедрен механизм раннего определения потенциальных финансовых пирамид, а в АРРФР­ внесли изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом. В частности, введены дополнительные способы аутентификации.

Кроме того, разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов», согласно которому в законодательство включено наступление ответственности с момента привлечения денежных средств (в настоящее время ответственность наступает с момента извлечения дохода от незаконной деятельности). В целом сотрудники МВД с начала 2022 года провели ряд разъяснительных мероприятий по интернет-мошенничествам и финансовым пирамидам. Совместно с акиматами по стране установлено 225 баннеров на LED-экранах, в общественных местах распространено 7 тыс. буклетов. А с 1 июля этого года в Казахстане будет запущен механизм SMS-оповещения о рисках финансовых пирамид.

Хочется верить, что принимае­мые меры по борьбе с мошенничеством и, в частности, финансовыми пирамидами дадут свои положительные результаты. Поскольку молодые казахстанцы, такие, как житель ВКО, попавшие в сети обмана, не должны умирать за миллион тенге.