Как готовят военных наблюдателей ООН в Алматы

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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Прежде подготовка казахстанских военнослужащих к участию в миротворческих операциях ООН в качестве военных наблюдателей проводилась только за рубежом.

Фото: пресс-служба ЦМО МО РК

В Центре миротворческих операций Министерства обоороны РК рассказали о подготовке военных наблюдателей ООН, которая проводится в Казахстане впервые, сообщает Kazpravda.kz.

Так, трехнедельные курсы завершают практические занятия на полигоне, в ходе которых слушатели отрабатывают алгоритмы действий военного наблюдателя при нападении и захвате его в заложники.

Как отмечается, занятия проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. При этом применяются достаточно жесткие методы допроса.

"Цель моделирования и проигрыша подобных ситуаций – выработка у военнослужащих стрессоустойчивости и умения действовать в подобных ситуациях в ходе выполнения миротворческой миссии в странах с нестабильной и кризисной внутренней обстановкой", - пояснили в ЦМО.

Кроме того, обучаемые выполняют задачи по воздушному патрулированию, обнаружению самодельных взрывных устройств и эвакуации раненых с минного поля, ведению переговоров, расследованию инцидентов и мн. др.

В центре отмечают, что программа курса разработана опытными инструкторами, за плечами которых по несколько миротворческих миссий ООН в разных странах. Трехнедельная программа проходит апробацию и оценку на базе Центра миротворческих операций.

В последующем центр планирует пригласить экспертов из Организации Объединенных Наций для проведения оценки курса. Если программа будет одобрена и курс пройдет аккредитацию, это даст возможность подготавливать сертифицированных военных наблюдателей международного уровня.

Перед выездом на полигон слушатели прошли комплекс дисциплин, освоение которых обеспечит готовность офицеров к успешному выполнению ими миротворческих задач в качестве военных наблюдателей.

Военнослужащие всесторонне изучили международное законодательство, регулирующее миротворческую деятельность, статус и обязанности военного наблюдателя, порядок его действий в кризисной обстановке, а также организацию взаимодействия, как с представителями местной власти, СМИ, так и с противоборствующими сторонами конфликта.

Итогом курса обучения послужит контрольно-комплексное учение, в рамках которого слушатели будут выполнять комплекс миротворческих задач военных наблюдателей ООН, добавили в ЦМО.

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