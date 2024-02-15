Как изменилась внешняя торговля Казахстана со странами ЕС

Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС вырос на 9,5%. Об этом сообщило Бюро нацстатистики, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Бюро нацстатистики

Как уточняется, в январе-декабре 2023 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 28 517,8 млн долларов США, что в номинальном выражении меньше на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт товаров составил 11 054,1 млн долларов США (больше на 9,5%), импорт – 17 463,7 млн долларов США (меньше на 9,3%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС Армения занимает 0,2%, Беларусь – 3,2%, Кыргызстан – 5,5% и Россия – 91,1%.

Товарооборот РК со странами ЕАЭС (млн долларов США)

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

Наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности – 26,4%, далее следуют оборудование, машины, транспортные средства, приборы и аппараты – 25,5 %.

В структуре импорта из стран ЕАЭС преобладают металлы и изделия из них – 19,4%, далее следуют машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты, а также продукты животного и растительного происхождения – по 19,3%.