Как изменились в августе цены в Казахстане

Экономика
128
Дана Аменова
специальный корреспондент

В годовом исчислении инфляция составила 12,2%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Бюро нацстатистики АСПР РК, в августе 2025 года месячный уровень индекса потребительских цен составил 1%, сообщает Kazpravda.kz

Из продуктов питания снижение цен отмечено на лук репчатый на 25,9%, картофель – на 21,9%, морковь – на 16,5%, свеклу – на 13,8%, помидоры – на 13,7%, виноград – на 11,9%, капусту – 7,6%, бананы – на 4,1%.

Повышение цен наблюдается на шоколад на 3,8%, кофе, лимоны – по 2,6%, сливки – на 1,4%.

Ювелирные изделия и часы подорожали на 1,6%, товары личного пользования – на 0,8%. Цены на услуги воздушно-пассажирского транспорта снизились на 11,3%. Подорожали стоматологические услуги – на 1%. 

В годовом исчислении инфляция в августе 2025 года составила 12,2%. В годовом выражении рис подешевел на 8,5%, курага – на 3,4%, крупа гречневая – на 2,5%. Сухофрукты и орехи подорожали на 2,3%.

Среди непродовольственных товаров цены снизились на морозильник на 24,5%, электрочайник – на 25,7%. Уровень цен на столовые приборы вырос на 5,9%, гладильную доску – на 5,8%, электромясорубку – на 3,1%. А вот кухонная плита подешевела на 6,3%, холодильник – на 2,6%.

По сравнению с августом 2024 года цены на услуги по ремонту обуви повысились на 9,4%, по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 7,1%. Услуги тренажерных залов подорожали на 9,3%, бассейнов – на 10%. 

Напомним, с января 2025г. при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 40%, непродовольственных – 30,3%, платных услуг – 29,7%.

 

#цены #инфляция #Бюро нацстатистики #продтовары

Популярное

Все
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Токаев: «Поддерживаем инициативу Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ»
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Президент: «Капитаны китайского бизнеса смогут найти в Казахстане надежных партнеров»
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Асхат Оралов назначен первым заместителем акима Мангистауской области
Открылась четвёртая сессия Парламента VIII созыва
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ
Бельгия готова признать Палестину на сессии ГА ООН в сентябре
Токаев принял председателя Совета директоров Huawei Technologies Co. LTD
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Более тысячи человек погибли из-за оползня в Судане
Более 30 человек погибли из-за наводнений в Пакистане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В погоне за «зайцами»
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Стали ездить по правилам
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Свобода возможна лишь в правовом поле
Оперу «Хан Султан. Алтын Орда» впервые покажут в Татарстане
Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Завтра - День шахтера!
Глава Минторговли предупредил владельцев рынков Карагандинс…
Послание Президента - 2024: Правительство утвердило Концепц…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]