Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Бюро нацстатистики АСПР РК, в августе 2025 года месячный уровень индекса потребительских цен составил 1%, сообщает Kazpravda.kz

Из продуктов питания снижение цен отмечено на лук репчатый на 25,9%, картофель – на 21,9%, морковь – на 16,5%, свеклу – на 13,8%, помидоры – на 13,7%, виноград – на 11,9%, капусту – 7,6%, бананы – на 4,1%.

Повышение цен наблюдается на шоколад на 3,8%, кофе, лимоны – по 2,6%, сливки – на 1,4%.

Ювелирные изделия и часы подорожали на 1,6%, товары личного пользования – на 0,8%. Цены на услуги воздушно-пассажирского транспорта снизились на 11,3%. Подорожали стоматологические услуги – на 1%.

В годовом исчислении инфляция в августе 2025 года составила 12,2%. В годовом выражении рис подешевел на 8,5%, курага – на 3,4%, крупа гречневая – на 2,5%. Сухофрукты и орехи подорожали на 2,3%.

Среди непродовольственных товаров цены снизились на морозильник на 24,5%, электрочайник – на 25,7%. Уровень цен на столовые приборы вырос на 5,9%, гладильную доску – на 5,8%, электромясорубку – на 3,1%. А вот кухонная плита подешевела на 6,3%, холодильник – на 2,6%.

По сравнению с августом 2024 года цены на услуги по ремонту обуви повысились на 9,4%, по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 7,1%. Услуги тренажерных залов подорожали на 9,3%, бассейнов – на 10%.

Напомним, с января 2025г. при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 40%, непродовольственных – 30,3%, платных услуг – 29,7%.