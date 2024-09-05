Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой

Расследование с приставкой «евро»

Год назад Министерство торговли и интеграции обнародовало малоприятную новость: Еврокомиссия заявила о расследовании в связи с предполагаемым реэкспортом подсанкционной российской фанеры. МТИ Казахстана сразу заверило в полной готовности к сотрудничеству и призвало к этому же бизнес.

«Уклонение казахстанских компаний от участия в расследовании может привести к тому, что к поставкам березовой фанеры казахстанского производства будет применена самая высокая из действующих антидемпинговых пошлин на уровне 15,8%, – значилось в сообщении министерства. – Компании, доказавшие в рамках расследования, что не участвуют в обходе санкций, смогут продолжать беспрепятственные поставки фанеры в ЕС».

Евросоюз ввел запрет на ввоз практически всей российской лесопродукции, в том числе фанеры, с июля 2022 года. В 2023-м в некоторых партиях пиломатериалов, поставляемых под маркой казахстанских, был выявлен российский товар.

По словам главы восточноказахстанского фанерного производства ТОО «Фаворит» Сергея Огнева, в августе 2023-го было заявлено о расследовании, а в ноябре-­декабре на его предприя­тие прибыли проверяющие.

– Ситуация была очень серьезная, – рассказал глава деревообрабатывающего производства. – У представителей Еврокомиссии заведомо сложилось предубеж­дение, что отраслевые компании в нашей стране занимаются обманом, эксперты приехали с негативным настроем. Приш­лось доказывать свою добросовестность по всем позициям, показать все этапы технологии: как доставляют заготовленный лес, как получают шпон, склеивают, прессуют, складируют… Мало того, ТОО проверялось и по косвенным признакам: сколько задействовано оборудования, какое идет потребление электроэнергии, как оплачиваются налоги, на какую сумму перечисляются социальные взносы за персонал. И только собрав все эти сведения, следователи заключили: компания является реальным казахстанским производством полного цикла.

В ходе проверки Министерство торговли и интеграции как могло поддерживало отраслевые предприятия. Были организованы семинары по процедурам расследования, предпринимателям представили документы, оказали консультативную помощь. Тем не менее, по словам Сергея Огнева, вся эта история стоила немалых нервов, времени, да и денег на услуги юристов. Похожими проверками были охвачены все предприятия, внесенные в реестр отечественных производителей фанеры.

По результатам европейского мониторинга в отношении двух ТОО вынесли неутешительные выводы – их сочли недобросовестными, способными вместо производства собственной продукции заниматься реэкспортом российской.

Об этом косвенно свидетельствует статистика: с 2023 года наша республика резко нарастила ввоз российского лесоматериала. Если в среднем годовые поставки фанеры из РФ составляли 30–50 тыс. кубомет­ров, то только за первые шесть месяцев текущего года объем превысил 170 тыс. кубов!

Восточноказахстанская компания, несмотря на доказанное реноме, также начала сталкиваться с недоверием. В Испании, к примеру, партию ее фанеры арестовали на складе. Партнеры решили перестраховаться – взять образцы, провести экспертизу, чтобы подтвердить происхож­дение. Такие же проверки, по словам предпринимателя, стали инициироваться в Германии, Польше, других странах.

– Это не только неприятно, – отметил глава ТОО, – это еще бьет по нашему имиджу как экс­портеров. И в целом по имиджу страны. Мы написали обращение к Правительству, так как может пойти цепная реакция, и тогда под подозрение попадут другие товарные группы.

Лицензия вместо сертификата

В Правительстве не раз подчеркивали: власти Казахстана не поддерживают западную политику санкций, но вынуждены ее соблюдать. Это продиктовано задачей защиты интересов отечественной экономики. В июне заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин дал четкое разъяснение: если казахстанские предприятия попадут под вторичные санкции, они не выдержат давления.

Тем не менее, как показал первый этап расследования Евросою­за, в числе отечественных «игроков» внешнего рынка оказались недобросовестные компании. По сути, под вывеской производителей прятались посреднические логистические центры без производственных мощностей. Но как они стали обладателями казахстанского сертификата происхождения товара на экспорт?!

В соответствии с действующим законодательством выдачей важных документов на платной основе занимается Национальная палата предпринимателей «Атамекен». На сайте в открытом доступе выложена пошаговая инструкция, включающая большой перечень обязательных документов и этапы проверки. Возможно, в данной системе что-то могло пойти не так. В любом случае, санкции, наложенные Евросоюзом на двух казахстанских экспортеров фанеры, являются, безусловно, тревожным сигналом для Правительства.

– В Европе бизнес заинтересован в нашей продукции, но там опасаются схем с реэкспортом, – отметил восточноказахстанский предприниматель. – Для примера: до марта 2024 года на фанеру из Казахстана была пошлина в семь процентов. После того как Еврокомиссия выявила факт реэкс­порта, ставку там увеличили вдвое. И вполне возможно, следующим шагом станет полный запрет на экспорт.

Предприятие утилизирует все порубочные остатки

На сегодня отечественная лесопереработка – крайне незначительный сегмент экономики, а производители фанеры и вовсе чрезвычайно узкий клуб. Их буквально по пальцам можно пересчитать. Тем не менее компании вполне успешно закрыли спрос внутри страны и неплохо начали осваиваться на западных рынках.

Как признался Сергей Огнев, сами европейские партнеры сейчас обращаются к ним с просьбой оперативно решать проблему с благополучным завершением расследования. К сожалению, все идет к тому, что завтра Еврокомиссия может заявить: доверия к казахстанским сертификатам больше нет! И наработанные с большим трудом партнерские связи могут разом оборваться. Кто от этого выиграет?

– В свое время мы обращались с просьбой проанализировать ситуа­цию с резким ростом казахстанского экспорта фанеры, – рассказал предприниматель. – Эта ситуация бьет по имиджу страны. Но меры так и не были приняты. Если все оставить как есть, мы можем получить самый негативный сценарий: вслед за фанерой, как домино, посыплется экспорт других товаров – есть такой риск.

Понятно, что предпринимателей не на шутку волнует возможная потеря внешнего рынка. Бизнес-сообщество выработало на этот счет предложения для Правительства. В частности, предлагается наделить исключительным правом на экспорт отечественные компании с безупречной репутацией. Такой механизм как раз и предусмотрен на случай острых моментов вроде санкций.

Полномочиями по выдаче экс­портных лицензий обладает, к примеру, Министерство промышленности и строительства. Такой опыт успешно «обкатан» в отношении компаний-экспортеров угля и удобрений.

На восточноказахстанском предприятии уже побывал отрас­левой эксперт республиканской Ассоциации деревообрабатывающей промышленности. ТОО получило сертификат производства со стопроцентным казахстанским содержанием. Более того, проблему вынесли на заседание межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК). Деревообработчиков... не поддержали.

По словам главы ТОО «Фаворит», западные партнеры ждут реальных мер от исполнительной власти республики. Казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой – стать первым товаром, чей экспорт будет запрещен.

– Государство должно взять в свои руки гарантию добросовестности производителей на внешнем рынке, – высказал убеждение руководитель ТОО. – Если документ будет выдаваться министерством, это совсем иной уровень ответственности. И, соответственно, совсем иной уровень доверия. Европейцы обязательно оценят усилия Казахстана по борьбе со схемами реэкспорта.

Шанс, который нельзя упустить

По данным региональной ассоциации лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, на фанерном рынке Казахстана царит жесткая конкуренция. В ЕАЭС доминирующие позиции принадлежат российским производителям. Они более технологичные, механизированные, у них современные мощные заготовительные комплексы, станки с числовым программным управлением. Их службы продаж работают более гибко и напористо.

По сравнению с казахстанским пиломатериалом себестоимость российского дешевле в разы! «Ниши», которые «Фаворит» и другие отечественные предприя­тия нарабатывали десятилетия­ми, сейчас отходят россиянам. И ничего не поделаешь – конкуренция есть конкуренция.

Зато казахстанским производителям выпал шанс закрепиться на западных рынках, от которых сегодня отрезаны российские поставщики. Как пояснили в ассоциации, тот же «Фаворит» за последние два года сделал прорыв по качеству продукции. На предприятии действует многоступенчатый контроль­ на каж­дом участке, ведется сортировка. ТОО на 100% использует местный лес и связывающую смолу собственного производства.

Более того, отрасль дерево­обработки впервые за много лет ощутила на себе финансовую поддержку государства. Например, запланировано грантовое финансирование проекта производства трудногорючей фанеры, рассматривается возможность выделения лесопользователям «длинных» дешевых денег для технического перевооружения. Стоимость нового лесозаготовительного комплекса варьируется на уровне миллиона долларов! Ни один предприниматель не решится на такие траты без поддержки государства.

«По продажам восточноказах­станская­ фанера на 75% раскупается на внутреннем рынке, – заключили в ассоциации. – 25% уходит в Европу. Но есть шанс довести эти цифры до уровня пятьдесят на пятьдесят, что увеличит маржинальность, и наши предприятия у себя в стране смогут повысить конкурентоспособность. Мы не хотим уступать «ниши», наработанные в своей стране».

Для справки: на востоке рес­публики из почти 3 млн га государственного лесного фонда лесопокрытая площадь составляет 1,6 млн га. В среднем ежегодный прирост только за счет естественного восстановления лесов достигает 11-12 тыс. га.

За последние 30 лет площадь лесов в регионе выросла почти на 229 тыс. га. Общий запас древесины на корню составляет 176 млн кубометров, расчетная лесосека, или разрешенный наукой объем заготовки древесины, – около миллиона кубометров.