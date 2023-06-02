Как казахстанцы используют государственную символику в жизни и на фото

Как жители Астаны используют государственную символику в жизни и на фото, выяснил корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Столица активно готовится к празднованию Дня государственных символов.

Фото: Kazpravda.kz

Только вчера завершился онлайн-конкурс «Мемлекеттік рәміздер – ұлт мақтанышы», который запустил акимат Астаны. Победителей 4 июня определят решением конкурсной комиссии по трем номинациям: «Лучшее фото с флагом РК», «Лучшее фото с гербом РК», «Лучшее исполнение гимна РК».

В результате в Сети появились такие изображения пользователей с национальным флагом.

Фото: facebook.com/aigerim.assylmuratova?mibextid=LQQJ4d

Многие читатели, наверняка, помнят, как казахстанец вывесил флаг на балконе, за что понес административную ответственность, но не был согласен с этим и оспорил штраф в суде.

Согласно законодательству, флаг Казахстана может вывешиваться физическими и юрлицами на здания, в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, для выражения патриотических чувств.

В Астане флаги, развешанные на балконах жилых домов в период государственных праздников, – уже не редкость.

Фото: Kazpravda.kz

Путешествующие казахстанцы тоже любят запечатлевать свои изображения с флагом.

Фото: instagram.com/p/BmJMYHIFROE/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==