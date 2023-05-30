Онлайн-конкурс ко Дню госсимволов РК проходит в Астане

Победителей определят решением конкурсной комиссии по трем номинациям: «Лучшее фото с Флагом РК», «Лучшее фото с Гербом РК», «Лучшее исполнение Гимна РК».

Фото пресс-службы акимата Астаны

В Казахстане 4 июня отмечают День государственных символов страны. В честь праздника в столице запустили онлайн-конкурс «Мемлекеттік рәміздер – ұлт мақтанышы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Участникам необходимо с 29 мая по 1 июня опубликовать в Instagram креативное фото с Флагом, Гербом либо видео с оригинальным исполнением Гимна. Страница должна быть открытой, а пост – подписан хештегом #МемлекеттікРәміздерҰлтМақтанышы.

Также необходимо подписаться на аккаунт @akimat__astana и отметить его в публикации. Участие в конкурсе могут принять жители столицы от 12 лет.

Прием публикаций завершается в 23:59 часов 1 июня. Победителей определят решением конкурсной комиссии по трем номинациям: «Лучшее фото с Флагом РК», «Лучшее фото с Гербом РК», «Лучшее исполнение Гимна РК».

Их объявят 4 июня на онлайн-видеомарафоне «Ел рәміздері - еркіндік нышаны», который будет транслироваться на YouTube-канале акимата Астаны.