Как казахстанцы отдохнут в декабре

Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре 2022 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Всего в декабре у казахстанцев при 5-дневной рабочей неделе 10 выходных дней, при 6-дневной – 5 выходных.

Напомним, что День первого президента, который отмечался 1 декабря, исключен из государственных праздников. Он стал рабочим днем.

С этого года День независимости будет отмечаться только один день – 16 декабря. Следовательно, казахстанцы с 5-дневной рабочей неделей отдохнут 16, 17, 18 декабря, с 6-дневной – 16, 18 декабря.

Праздновать Новый год казахстанцы будут в субботу и воскресенье: 31 декабря и 1 января – нерабочие дни.