Фото: Kazpravda.kz
Президент
День первого президента исключили из списка государственных праздников

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Текст Закона публикуется в печати.

Внесены изменения в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», которые установили национальным праздником День Республики – 25 октября и государственным праздником День независимости – 16 декабря. День первого президента – 1 декабря исключен из списка государственных праздников.

Кроме того, внесены изменения и дополнения в законы Казахстана «О кинематографии» и «О культуре», предусматривающие следующие концептуальные поправки и новеллы: государственная финансовая поддержка сферы кинематографии, систематизация и законодательная регламентация сохранения и развития материально-технической базы сферы кинематографии, государственная поддержка дубляжа на государственный язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра.

Кроме того, расширен круг субъектов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии, законодательно урегулирован механизм создания Национальной кинокомиссии и ее функционирования при Государственном центре поддержки национального кино.

Популярное

Все
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Обустроенные в Жезказгане всего год назад десять детских площадок уже пришли в негодность
Новые сценарии развития нефтегазовой промышленности обсудили в Алматы профессиональные участники углеводородного рынка
Решили подзаработать
Перепутали рощу с… тещей
Феномен в мировой цивилизации
Второго хлеба много не бывает!
Связь времен
Литературная эстафета
Турист сюда тропу найдет
Ситуация с «выбиванием» наличной оплаты проезда с пассажиров в Шымкенте не нова
К гриппу готовы?
Мой Абай
Слово о наставнике и первооткрывателе
Мухтар Ауэзов – бессмертие в книгах
На линии огня
Истина в музыке
Работу по зарплате выбирают
Предлагайте, построим!
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти 60 млрд тенге взыскали с "неприкасаемых" за полгода
Депутат Сената заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Школа в селе Нурлыжол побила все мыслимые рекорды по наполняемости учениками, вынужденными учиться в четыре смены
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Незаконный игорный бизнес организовали в Шымкенте
МИД РК напомнил казахстанцам, обеспокоенным притоком россиян, о традициях гостеприимства
Роман-откровение, роман-летопись, роман-потрясение... Это все – «Талтүс» Таласбека Асемкулова, произведение, не похожее ни на какое другое
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября
Семь раз отмерь, один раз отрежь
Без крестов и куполов, а то и без окон и дверей. Так сегодня выглядит большинство из сохранившихся до наших дней православных церквей
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Страны СНГ обсудили вопросы взаимовыгодной торговой политики
Токаев наградил спасателей, тушивших пожары в Костанайской области
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС

Читайте также

Президент
Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по рефо…
Президент , Здравоохранение
Токаев высказался об обеспечении сёл качественной первичной…
Президент , Образование
"Тяжелые рюкзаки негативно сказываются на здоровье детей" –…
Президент , Образование
"Проблемы не решились" – Токаев о трехсменных, аварийных и …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]