День первого президента исключили из списка государственных праздников

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Текст Закона публикуется в печати.

Внесены изменения в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», которые установили национальным праздником День Республики – 25 октября и государственным праздником День независимости – 16 декабря. День первого президента – 1 декабря исключен из списка государственных праздников.

Кроме того, внесены изменения и дополнения в законы Казахстана «О кинематографии» и «О культуре», предусматривающие следующие концептуальные поправки и новеллы: государственная финансовая поддержка сферы кинематографии, систематизация и законодательная регламентация сохранения и развития материально-технической базы сферы кинематографии, государственная поддержка дубляжа на государственный язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра.

Кроме того, расширен круг субъектов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии, законодательно урегулирован механизм создания Национальной кинокомиссии и ее функционирования при Государственном центре поддержки национального кино.