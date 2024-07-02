Как «турагенты» наживаются на доверчивых казахстанцах

Туризм
121
Дана Аменова
Корреспондент

Полиция призывает граждан быть бдительными при выборе туристических агентств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: freepik.com

Лето – прекрасное время для пляжного и экскурсионного отдыха. С наступлением летнего сезона растет и количество граждан, желающих провести отпуск за границей. Они часто прибегают к услугам турагентств.

Однако часто встречаются недобросовестные или лжетуристические агентства, которые, злоупотребляя доверием граждан, незаконно присваивают их деньги, не предоставляя клиентам оговоренные услуги.

К примеру, в июне в отдел полиции Актобе обратилась жительница города с заявлением о том, что ее обманули в туристическом агентстве. В ходе досудебного расследования установлено, что в мае текущего года директор одного из туристических агентств Актобе обманным путем, под предлогом продажи авиабилетов, завладел деньгами в сумме свыше 250-ти тысяч тенге, принадлежащие потерпевшей.

«В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование. В ходе следствия выяснилось, что директор данного турагентства таким образом обманул еще нескольких жителей области. В связи с этим, полиция призывает граждан, планирующих путешествие за границу, быть бдительными при выборе туристических агентств», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции предупредили, что во избежание моральных и финансовых потерь, не стоит перечислять предоплату, нужно внимательно изучить договор, требовать от агентств все необходимые туристические документы и предварительно проверять их.

 

#туризм #казахстанцы #отпуск #нажива #лжетурагенты

Популярное

Все
Инвестиционный проект должен сопровождаться на всем жизненном цикле
Социальные приоритеты предвыборной программы Токаева
Правительство приступило к построению справедливой и конкурентной экономической системы
За неуплату налогов последуют большие штрафы
Вандализм – путь в никуда
Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам
В Павлодарской области оставшиеся из-за паводка без жилья семьи отметили новоселье
Депутаты Парламента отправились в регионы для встречи со своими избирателями
Чисто там, где не сорят
Удивительная находка
Казахстанские дипломаты отмечают профессиональный праздник
Министерство здравоохранения выделило 189 квот на ЭКО для женщин региона
Защита прав казахстанцев – залог успешного развития страны
От вдохновения к откровению
Состязания высокого уровня
Казахстан и Китай стоят у истоков великих достижений
Приносить пользу обществу
Семьям пострадавших в трагедии оказывается помощь
Сотрудники изданий «Қазақ газеттері» удостоены наград
Профессионалы принимают поздравления
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Опубликованы итоги конкурса по избранию академиков
Онлайн-трансляция апелляционнного суда над Бишимбаевым состоится 26 июня
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
«Эхо степей» раздавалось в Париже
Нацбанк предупредил о звонках псевдо-юристов
Китайский зонд доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Криминалистика – это целое искусство
Старейшее в мире гигантское гнездо страуса обнаружили в Индии
Как защитить себя от интернет-мошенничества?
Растут защитники Отечества
Бережному отношению к природе кочевники учили детей с ранних лет
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Создать управления по туризму в регионах предлагает сенатор…
Казахстанского туриста задержали в Италии
Глава государства раскритиковал планы правительства по разв…
Токаев: Недопустимо наносить ущерб природе под предлогом ра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]