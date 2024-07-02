Как «турагенты» наживаются на доверчивых казахстанцах

Полиция призывает граждан быть бдительными при выборе туристических агентств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

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Лето – прекрасное время для пляжного и экскурсионного отдыха. С наступлением летнего сезона растет и количество граждан, желающих провести отпуск за границей. Они часто прибегают к услугам турагентств.

Однако часто встречаются недобросовестные или лжетуристические агентства, которые, злоупотребляя доверием граждан, незаконно присваивают их деньги, не предоставляя клиентам оговоренные услуги.

К примеру, в июне в отдел полиции Актобе обратилась жительница города с заявлением о том, что ее обманули в туристическом агентстве. В ходе досудебного расследования установлено, что в мае текущего года директор одного из туристических агентств Актобе обманным путем, под предлогом продажи авиабилетов, завладел деньгами в сумме свыше 250-ти тысяч тенге, принадлежащие потерпевшей.

«В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование. В ходе следствия выяснилось, что директор данного турагентства таким образом обманул еще нескольких жителей области. В связи с этим, полиция призывает граждан, планирующих путешествие за границу, быть бдительными при выборе туристических агентств», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции предупредили, что во избежание моральных и финансовых потерь, не стоит перечислять предоплату, нужно внимательно изучить договор, требовать от агентств все необходимые туристические документы и предварительно проверять их.



