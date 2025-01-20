Как молодежь Астаны может переехать из арендного жилья в собственное

Недвижимость,Столица
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Подробнее об этом рассказали в столичном акимате, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пять лет назад в Астане впервые стартовала программа арендного жилья для работающей молодежи без права выкупа. Она дала возможность тысячам горожан в течение пяти лет копить на собственное жилье. Приобрести квартиры в столице они теперь могут по программе «Елорда жастары».

Как сообщается, с 2019 года заявки на участие в программе арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи на 5 лет подали около 17 тысяч человек. За это время им предоставлено свыше трех тысяч квартир.

В числе первых получателей арендной квартиры был Нурлыбек Муратов. Как молодой специалист он получил жилье в 2020 году. Еще до окончания срока договора, за несколько лет он смог накопить на первоначальный взнос по ипотеке и приобрести собственную квартиру.

«Эта программа очень удобна, эффективна в плане того, что она платежеспособна для арендного жилья для работающей молодёжи. Ежемесячный платёж составляет до 10 000 тенге, если это однокомнатная квартира. Нагрузка для меня, как отца семейства, не чувствовалась», - отметил он.

В рамках программы «Елорда жастары» приоритет отдается молодежи с действующими договорами найма, а также гражданам до 35 лет, работающим в сферах образования, здравоохранения, спорта, культуры, социальной защиты, полиции и других.

Основное условие - наличие постоянной прописки в Астане, отсутствие недвижимости за последние 5 лет и соответствующий доход.

«Они могут до 18 млн найти квартиру и также первоначальный взнос это 10% - 1 миллион 800 тысяч и на 19 лет будет оформлено, также под 5%. Думаю, это очень выгодно. А также они могут купить квартиру как на вторичном рынке, так и на первичном», - подчеркнула главный специалист столичного управления по вопросам молодежной политики Балжан Колганат.

Более подробная информация будет опубликована на сайте zhilfond.kz и в официальных аккаунтах жилфонда в социальных сетях, добавили в акимате.

#Астана #жилье #госпрограмма #молодежь #аренда

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