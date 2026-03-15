«Астана Опера» открыла новую сценическую площадку во Дворце мира и согласия

Дана Аменова
Театр «Астана Опера» представил балетную программу на сцене Дворца мира и согласия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Расширение сценического пространства направлено на дальнейшее развитие творческой деятельности театра, увеличение количества показов и расширение форматов культурных мероприятий.

В дальнейшем на новой площадке планируется проведение балетных и оперных спектаклей, гала-концертов, а также образовательных проектов. Программа открытия была сформирована художественным руководителем балетной труппы театра, народной артисткой России Алтынай Асылмуратовой.

Постановки объединили классическое и современное хореографическое искусство, подчеркнув преемственность традиций и новый этап в развитии коллектива.

В первом отделении зрителям была представлена «Шопениана» Михаила Фокина – один из выдающихся образцов романтического балета.

Во втором отделении состоялся показ балета Раймондо Ребека How Long Is Now?, посвященного философскому осмыслению времени и его восприятия человеком. За дирижерским пультом выступил Руслан Баймурзин.

Открытие новой площадки также стало значимым событием для артистов театра. В «Шопениане» состоялись дебюты Алины Зыряновой в партии Вальса №7 и Акбара Иминова в партии Юноши. В постановке Раймондо Ребека в партии Юности впервые выступил Досхан Зайдин.

 

«Балетные постановки очень популярны и всегда вызывают большой интерес у зрителей. Кроме того, у нас значительное количество опер, симфонических и детских концертов. Можно сказать, что мы уже не помещаемся в одном здании. Даже при наличии двух сцен — большого зала и камерного — нам становится тесно. Поэтому для нас появилась новая возможность: нам предоставили сцену «Пирамиды», и мы с удовольствием её приняли. Эта площадка позволяет ставить самые разные постановки — как оперные, так и балетные. Я думаю, что это станет новой страницей в истории нашего театра», —  отметил дирижер Руслан Баймурзин.

Также он добавил, что интерес к опере и балету стабильно растёт. Посещаемость увеличивается буквально с каждым месяцем.

«Мы с гордостью можем сказать, что опера и балет всегда остаются актуальными и модными для зрителей. Это связано и с тем, что столица развивается не только экономически, но и культурно. В любой стране развитая культура — показатель общего развития общества. На наши премьеры приезжают и иностранные зрители. Особенно много гостей бывает в праздничные дни. Настоящие ценители оперного искусства следят за редкими постановками и специально приезжают, чтобы их увидеть. Например, большой интерес вызвали такие спектакли, как «Собор Парижской Богоматери» и «Капулетти и Монтекки». Мы также гордимся нашими артистами, которые успешно выступают за рубежом, в их числе Мария Мудряк и Бахтияр Адамжан», — заключил маэстро.

Несомненно, что с открытием новой сцены «Астана Опера» как молодые таланты, так и уже известные артисты смогут чаще радовать зрителей своими новыми постановками и творческими достижениями.

Популярное

Все
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Свыше 14 тысяч казахстанцев проголосуют на референдуме за рубежом – МИД
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Глава партии Respublica проголосовал на референдуме
Геннадий Головкин проголосовал на референдуме в Таиланде
Спикер Мажилиса проголосовал на республиканском референдуме
Первые казахстанцы проголосовали на референдуме по новой Конституции
Казахстанцы принимают решение о выборе будущего страны – Ерлан Карин
На участках для голосования по всей стране фиксируются очереди - Центр общественных коммуникаций
Спикер Сената проголосовал на республиканском референдуме
«Народный вайб»: казахстанцы креативно голосуют на референдуме в регионах страны
Наблюдатели фонда «Ел Дауысы» первыми прибыли на участки по всей стране
ЦКР озвучила основные цифры по работе участков для голосования
Молодёжь Казахстана впервые делает свой выбор на референдуме
Жители области Абай, Костанайской и Мангистауской областей голосуют на референдуме
Референдум-2026: на избирательных участках в Павлодарской области созданы все условия
На всех участках области созданы все условия: председатель атырауской теркомиссии референдума
Чемпионы страны сделали свой выбор
Голосование проходит в рамках правового поля – Генпрокуратура
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Музыкальный флешмоб провели в одном из столичных ТРЦ
Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Председатель Мажилиса поздравил соотечественниц с 8 марта
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Группа «Иванушки International» сменила название
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

В Таджикистане готовятся к Наврузу
Казахстанские писатели и актёры голосуют за будущее страны
Сцена, где можно хлопать и топать
Проверка на прочность

