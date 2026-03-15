Фото: пресс-служба театра

Театр «Астана Опера» представил балетную программу на сцене Дворца мира и согласия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Расширение сценического пространства направлено на дальнейшее развитие творческой деятельности театра, увеличение количества показов и расширение форматов культурных мероприятий.

В дальнейшем на новой площадке планируется проведение балетных и оперных спектаклей, гала-концертов, а также образовательных проектов. Программа открытия была сформирована художественным руководителем балетной труппы театра, народной артисткой России Алтынай Асылмуратовой.

Постановки объединили классическое и современное хореографическое искусство, подчеркнув преемственность традиций и новый этап в развитии коллектива.

В первом отделении зрителям была представлена «Шопениана» Михаила Фокина – один из выдающихся образцов романтического балета.

Во втором отделении состоялся показ балета Раймондо Ребека How Long Is Now?, посвященного философскому осмыслению времени и его восприятия человеком. За дирижерским пультом выступил Руслан Баймурзин.

Открытие новой площадки также стало значимым событием для артистов театра. В «Шопениане» состоялись дебюты Алины Зыряновой в партии Вальса №7 и Акбара Иминова в партии Юноши. В постановке Раймондо Ребека в партии Юности впервые выступил Досхан Зайдин.

«Балетные постановки очень популярны и всегда вызывают большой интерес у зрителей. Кроме того, у нас значительное количество опер, симфонических и детских концертов. Можно сказать, что мы уже не помещаемся в одном здании. Даже при наличии двух сцен — большого зала и камерного — нам становится тесно. Поэтому для нас появилась новая возможность: нам предоставили сцену «Пирамиды», и мы с удовольствием её приняли. Эта площадка позволяет ставить самые разные постановки — как оперные, так и балетные. Я думаю, что это станет новой страницей в истории нашего театра», — отметил дирижер Руслан Баймурзин.

Также он добавил, что интерес к опере и балету стабильно растёт. Посещаемость увеличивается буквально с каждым месяцем.

«Мы с гордостью можем сказать, что опера и балет всегда остаются актуальными и модными для зрителей. Это связано и с тем, что столица развивается не только экономически, но и культурно. В любой стране развитая культура — показатель общего развития общества. На наши премьеры приезжают и иностранные зрители. Особенно много гостей бывает в праздничные дни. Настоящие ценители оперного искусства следят за редкими постановками и специально приезжают, чтобы их увидеть. Например, большой интерес вызвали такие спектакли, как «Собор Парижской Богоматери» и «Капулетти и Монтекки». Мы также гордимся нашими артистами, которые успешно выступают за рубежом, в их числе Мария Мудряк и Бахтияр Адамжан», — заключил маэстро.

Несомненно, что с открытием новой сцены «Астана Опера» как молодые таланты, так и уже известные артисты смогут чаще радовать зрителей своими новыми постановками и творческими достижениями.