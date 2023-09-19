Как можно прикрепиться к поликлинике в Астане

Культура и общество
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С 15 сентября по 15 ноября в Астане проходит акция свободного прикрепления граждан к поликлиникам. Как это сделать, на брифинге в Службе коммуникаций столицы рассказала заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Айнур Толеуова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото: с сайта акимата Астаны

«Способы регистрации в поликлинике не изменились. Имеется два разных способа.
Первый – с использованием услуги «Регистрация в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь» через портал «Электронное правительство», второй – зарегистрироваться путем посещения поликлиники и написания заявления», - сообщила Айнур Толеуова.

Вторым способом могут воспользоваться пенсионеры, инвалиды, опекуны граждан, являющихся инвалидами с детства, отбывающие наказание в виде лишения свободы, студенты, солдаты-срочники, дети, рожденные за рубежом, а также граждане, состоящие на учете с доверенностями.

«Отныне для постановки на учет в поликлинике трудовые мигранты из государств-членов Евразийского экономического союза должны приобрести полис добровольного медицинского страхования. Они идут в регистратуру клиники и пишут заявление. Кроме того, иностранные граждане без гражданства, временно прибывшие в Казахстан или ищущие убежища, ставятся на учет в медицинской организации, оказывающей первичную медицинскую помощь на основании договора добровольного медицинского страхования. По истечении срока действия договора они автоматически удаляются из медицинской организации», - пояснила спикер.

При непосредственном обращении в организацию ПМСП, ее специалисты оформляют запрос на прикрепление в медицинскую информационную систему «Регистр прикрепленного населения». Специалист субъекта цифрового здравоохранения проводит рассмотрение запроса на прикрепление и принимает решение об одобрении заявки либо о мотивированном отказе.

Государственная услуга оказывается с момента сдачи документов в течение одного рабочего дня. Запрос на оказание государственной услуги принимается за два часа до окончания работы организации ПМСП (до 18.00 часов в рабочие дни).

Государственная услуга через ПЭП оказывается в день обращения на ПЭП.

Результатом оказания государственной услуги является уведомление о прикреплении или мотивированный отказ в форме электронного документа в «Личный кабинет».

При прикреплении физического лица к поликлинике открепление от предыдущей организации осуществляется автоматически.

В случае, если пациент выехал в другой населенный пункт (в командировку, в гости и др.) и заболел, то за экстренной медицинской помощью он может обратиться в ближайшую медицинскую организацию по месту нахождения, или может вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

#Астана #акимат #поликлинка

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