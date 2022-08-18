Как нарушать ПДД и не платить штрафы, придумал житель Туркестана

Житель Туркестана придумал способ, как нарушать правила дорожного движения и не платить штрафы. И какое-то время ему это удавалось. Нарушал он, а штрафы приходили совсем другому человеку, оказавшемуся случайной жертвой злоумышленника, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Аферист изменил одну из букв на своем госномере, и этого оказалось достаточно, чтобы штрафы приходили совсем другому автолюбителю. Поначалу ничего не подозревающий житель Сарыагашского района оплачивал счета, но потом заподозрил что-то неладное. Как ни старался ехать аккуратно, не превышая скорость, а видеокамеры все равно фиксировали нарушения.

Это натолкнуло его на мысль, что, возможно, кто-то подделал или присвоил «государственный номерной знак» его автомашины, и он обратился в полицию с просьбой разобраться в происходящем.

В результате тщательного изучения записей камер видеонаблюдения ЦОУ выяснилось, что все нарушения были совершены в Туркестане, хотя владелец авто живет в другом районе и не ездит в областной центр. При дальнейшем расследовании в поле зрения полицейских попал подозрительный автомобиль.

По улице Амир-Темир в Туркестане операторы ЦОУ обратили внимание на автомобиль марки "Мерседес", на котором был госномер, указанный в заявлении сарыагашца.

Водитель автомобиля, когда его остановили полицейские, отрицать ничего не стал, признавшись, что ему надоело уплачивать штрафы, и он решил замаскироваться. Произвольно заклеил букву, заменив ее на другую. Поэтому штрафы за нарушение ПДД оформлялись не на имя жителя Сарыагаша. Общая сумма штрафов, большинство из которых выписаны за превышение скорости, составила около 90 тысяч тенге.

В отношении водителя "Мерседеса" полицейские составили административный протокол по статье КоАП РК, предполагающей административную ответственность за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, а автомашину с поддельным номером водворили на штрафстоянку.