Как отблагодарили интерна, который спас жизнь пассажира в самолете

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Глава региона в качестве благодарности от имени страны поможет с оплатой его обучения

Фото: акимат Кызылординской области

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев встретился с Нурболатом и Галией Нурсеитовыми - родителями казахстанца Динмухаммеда Бектургана, спасшего жизнь человеку на борту самолета, следовавшего по маршруту «Кызылорда - Астана» 10 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат 

Отмечается, что интерн запланировал продолжить обучение в трехлетней резидентуре. Глава региона в качестве благодарности от имени страны выразил поддержку по оплате обучения Динмухаммеда Бектургана.

«Динмухамед спас жизнь, оказав своевременную первую помощь гражданину, нуждавшемуся в медицинской помощи. Его своевременное решение и грамотные действия послужили примером для молодых людей, изучающих медицину, как и он. Тем самым Динмухаммед показал, что не только хорошо овладел своей профессией, но и получил замечательное образование от своих родителей, наставников, старших коллег. Мы всегда должны поддерживать таких граждан и пропагандировать их подвиги, как пример для подрастающего поколения», - сказал Нурлыбек Налибаев. 

Напомним, Динмухаммед Бектурган - студент 7-го курса Медицинского университета Астана. Сейчас обучается в интернатуре.
Вчера министр здравоохранения Акмарал Альназарова наградила Динмухаммеда Почетной грамотой. Интерну были вручены благодарственные письма от и.о. ректора Медицинского университета «Астана» Анар Турмухамбетовой, председателя филиала партии AMANAT в Астане Мухаммеда Болысбекова и командира экипажа самолета компании Qazaq Air, также 4 бесплатных авиабилета.

#самолет #спасение #интерн #Динмухаммед Бектурган

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