Как полгектара земли превратились в прибыльный бизнес

Лаура Казихан, Актюбинская область

Семь лет назад Асхат Ауэзов оставил работу в нефтяной отрасли и создал тепличное хозяйство

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Асхат – выпускник вуза в Пекине и бывший инженер-нефтяник. По его словам, желание работать на себя и видеть результат собственного труда со временем перевесило стабильность работы по найму.

Идея создать тепличное хозяйство появилась во время разговора с родителями. У семьи был земельный учас­ток площадью 50 соток, который решили использовать для строительства теп­лицы. Проект реализовали пол­ностью за собственные средства. На строительство и оснащение ушло около 30 млн тенге.

– Честно говоря, мы тогда не до конца понимали, насколько это сложное дело. Казалось, что весь процесс работы сводится к посадке и поливу, но уже в первый сезон стало ясно, что малейший сбой температуры или влажности сразу влияет на урожай. Были случаи, когда рас­тения начинали болеть, и приходилось заново разбираться, в чем причина: в почве, поливе или режиме теплицы, – рассказывает Асхат Ауэзов.

Агрономического опыта у него не было, поэтому все приходилось осваивать самостоятельно: консультироваться со специалистами, изучать профильную литературу и на практике разбираться в причинах неудач.

Основную часть теплицы сегодня занимают томаты и огурцы. Рассаду высаживают в январе, а первый урожай собирают в апреле-мае. После завершения цикла посадки повторяют, чтобы осенью получить второй урожай. Благодаря сис­теме отоп­ления в теплице круглый год поддерживается необходимый температурный режим.

В среднем хозяйство производит около 50 тонн овощей в год. Продукцию реализуют через оптовые рынки и постоянным покупателям.

Несколько лет назад предприниматель задумался о расширении ассортимента. После завершения овощного сезона часть теплицы простаивала, а вместе с этим снижались доходы хозяйства. Хотелось, чтобы производство работало без длительных перерывов.

– Пока созревает один урожай, в это время должен реали­зовываться другой. Тогда теп­лица будет работать эффективнее, и я смогу предоставлять работу наемным работникам на постоян­ной основе, – объясняет предприниматель.

Идея заняться цветами появилась неожи­данно. Асхат увидел в Интернете видеоролик о технологии выращивания тюльпанов и решил изучить это направление подробнее. Несмотря на сезонный характер спроса, расчеты показали, что проект может оказаться перспективным.

– Я сделал свои подсчеты, прикинул выгоду и решил, что стоит попробовать. Но если на бумаге все выглядело достаточно просто, то на практике оказалось гораз­до сложнее. Тюльпан – очень технологичная культура, и его выращивание связано с большими рисками. Достать луковицы цветов сегодня не проблема, есть поставщики, которые напрямую привозят посадочный материал из Голландии. Однако наличие качественных луковиц еще не гарантирует успеха. Бывает, что соблюдаешь все рекомендации при посадке, а результат оказывается совсем не таким, как ожидал, – признается он.

Под цветы в теплице отвели около 400 кв. м. Новое направление, как и основной бизнес, развивали исключительно за счет собственных средств.

По словам Асхата, выращивание тюльпанов требует строгого соблюдения технологии на каж­дом этапе. Луковицы начинают готовить задолго до посадки, предварительно замораживая, а в середине ноября высаживают в теплице для укоренения.

– Мы используем их как одно­летнюю культуру. Для продажи важно получить высокий и ровный цветок, поэтому луковицу используем один раз, – говорит он.

За сезон хозяйство выращи­вает около 25 тыс. тюльпанов. Основной спрос на них приходится накануне 8 Марта. И несмотря на конкуренцию, у хозяйства есть постоянные оптовые покупатели, что стало гарантией стабильного сбыта продукции.

Со временем ассортимент цветов расширили и в теплице стали выращивать петунии, виолы, гвоз­дики, георгины, биденсы, а также ампельные растения, из которых формируют кашпо. Их приобретают как частные покупатели, так и школы, кафе, рестораны и другие организации для оформления территорий.

За цветами и овощами в теп­лице ухаживают трое работников. В сезон сбора урожая дополнительно привлекают еще двух-трех человек. Продвижением продукции в социальных сетях и продажами занимается супруга предпринимателя.

Сегодня тепличное хозяйство Асхата Ауэзова практически не знает сезонных пауз. Если овощи остаются основным источником дохода, то цветочное направление позволяет поддерживать загруженность теплицы и приносит дополнительную выручку в межсезонье.

Предприниматель признается, что не ожидал, насколько успешным окажется новое нап­равление. В перспективе он рассматривает возможность расширения площадей под выращивание тюльпанов.

– Если спрос будет оставаться стабильным, то есть смысл развивать это направление дальше, – говорит предприниматель.

История Асхата Ауэзова показывает, что успешный бизнес не всегда начинается с крупных проектов и многолетнего опыта. Иногда основой для собственного дела становятся небольшой учас­ток земли, готовность постоянно учиться и желание искать новые возможности для развития.

#бизнес #тепличное хозяйство #Асхат Ауэзов

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