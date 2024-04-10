Как потушить «биологический пожар»?

Общество
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Николай Жоров

Переживут ли нашествие прожорливых гусениц яблоня Сиверса и дикий абрикос

По прогнозам ученых, в этом году ожидается продолжение начавшейся два года назад вспышки распространения листогрызущих вредителей в горных лесах Заилийского Алатау. Ситуация усугубляется – под угрозой поражения могут оказаться реликтовые яблоневые сады и дикий абрикос.

Ученые ТОО «Казахский НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева» бьют тревогу. В 2022–2023 годах началось массовое размножение опасных листогрызущих вредителей – яблоневой моли, непарного шелкопряда и других насекомых. Эта ситуация может привести к катастрофическим последствиям для природы Заилийского и Жетысуского Алатау.

Специалисты института отмечают, что необходимо отслеживать состояние дикорастущих лиственных деревьев, используя БПЛА в труднодоступных горных ущельях как для мониторинга ситуации, так и для борьбы с вредителями.

Горные лиственные леса, яблоня и абрикос – легко уязвимые виды. Между тем их значение в защите склонов Алатау от эрозии трудно переоценить. Кроме того, именно яблоня Сиверса и абрикос формируют повышенную привлекательность для туристов, облагораживают облик Тянь-Шаня в Казахстане.

Ветровалы 2011 года и впоследствии локальные пожары в Иле-Алатауском национальном природном парке привели к вспышке размножения стволовых вредителей (короеды, усачи) и поставили серьезный вопрос о необходимости мониторинга популяций вредителей. Как известно, «биологический пожар» опасен не менее огненной стихии, поскольку требует особых подходов к защите.

На основе анализа учеными института установлена хронология появления вспышек массового размножения яблоневой моли начиная с 1843 года и по настоящее время. В отдельные годы уровень повреждения растений отмечался как высокий и достигал 75–95%.

Как отметил сотрудник института, заведующий отделом биологической защиты растений, к. б. н. Нуржан Мухамадиев, в период исследования (2010–2014 годы) еще не наблюдалось массового размножения яблоневой моли. Однако уже в 2016–2017 годах была заметна тенденция постепенного повышения ее численности, а также других вредителей в горах Алатау. В 2022–2023 годах началась вспышка.

Ситуация требует безотлагательного вмешательства государства в решение данной проблемы. Без долгих обсуж­дений и согласований необходимы выделение финансовых средств и проведение обработок эффективными препаратами, позволяющими снизить численность вредителей до безо­пасного уровня.

#экология #ученые #яблони #дикий абрикос #гусеницы #Сиверса

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