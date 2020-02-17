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Как повышаются зарплаты в Казахстане, рассказал Нурымбетов
О том, как происходит повышение зарплат в Казахстане, рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на заседании Коллегии ведомства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.  

В своем выступлении министр подчеркнул, что повышение доходов населения – приоритет работы всего Правительства.

"С начала 2019 года в 1,5 раза повышен размер минимальной заработной платы – с 28 до 42,5 тыс. тенге. Это напрямую коснулось порядка 1,3 млн человек, в том числе 275 тыс. гражданских служащих. C июня до 30% повышена зарплата отдельных работников бюджетной сферы. Более 1 млн гражданских служащих получили повышенную зарплату. Средняя заработная плата работника составила 114,5 тыс. тенге", – проинформировал Биржан Нурымбетов.

Он также отметил, что с 2020 года во исполнение поручений Президента вновь повышена зарплата работников культуры и архивов, педагогов и социальных работников, в среднем на 30%.

"Кроме того, в 2019 году 205,6 тыс. работодателей взяли на себя обязательства повысить оплату труда более 1,2 млн низкооплачиваемых работников, в среднем на 32,7%. Мониторинг повышения зарплаты проводится постоянно", – сказал Биржан Нурымбетов.

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