Как правильно действовать при страховом случае по КАСКО

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Дана Аменова
корреспондент

В АРРФР проинформировали о некоторых нововведениях в системе автострахования, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

КАСКО – это форма добровольного автострахования, которая помогает владельцу защитить свой транспорт от ряда рисков: угона, аварий (включая случаи по вине самого водителя), природных катаклизмов, пожаров и других непредвиденных обстоятельств.

В отличие от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОГПО ВТС), которое покрывает ущерб, нанесенный другим, КАСКО компенсирует убытки, понесенные самим автомобилем застрахованного.    

При возникновении страхового случая, такого как авария, угон, повреждение от стихии – необходимо сразу зафиксировать происшествие. В зависимости от ситуации следует вызвать соответствующие службы: полицию, спасателей, пожарную или скорую помощь. Затем нужно как можно скорее уведомить свою страховую компанию. Часто страховщик направляет аварийного комиссара, который помогает задокументировать событие.

Для подтверждения факта наступления страхового случая необходимо предоставить пакет документов, предусмотренных договором КАСКО. Это могут быть справки, выданные уполномоченными органами, фото и видеоматериалы, а также иные доказательства, подтверждающие причинение ущерба. Представленные материалы позволяют исключить возможность злоупотреблений и способствуют объективному рассмотрению заявления на страховую выплату.

Как происходит выплата по КАСКО?

После регистрации страхового случая проводится оценка ущерба. Если в договоре указано, что ремонт осуществляется на авторизованной станции технического обслуживании, то заключение по результатам диагностики должны быть выданы этой станцией.

Если договор допускает выплату на основе независимой экспертизы, средства перечисляются владельцу автомобиля.

Если автомобиль получил критические повреждения и не подлежит восстановлению, страховая компания выплачивает сумму, соответствующую страховому покрытию. В случае автокредита, деньги могут быть перечислены банку.

Иногда во время ремонта обнаруживаются дополнительные повреждения, не зафиксированные при первичном осмотре. Чтобы получить компенсацию за дополнительные расходы, нужно немедленно сообщить об этом страховой компании, до завершения ремонта.

Обращение должно быть оформлено письменно с приложением фото- или видеодоказательств, подтверждающих наличие новых повреждений. Если сообщить о дополнительных затратах уже после завершения ремонта, компенсацию могут не одобрить.

Важно: необходимо внимательно контролировать процесс ремонта и оперативно сообщать о любых изменениях.

Что делать при спорных ситуациях?

Если вы не согласны с размером компенсации или решением страховщика, можно направить заявление о проведении повторной экспертизы.

Если разногласия сохраняются, вы имеете право обратиться к страховому омбудсману – независимому институту, который безвозмездно помогает урегулировать спорные ситуации между клиентом и страховой организацией.

#авто #страхование #АРРФР #КАСКО

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