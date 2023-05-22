Как проверить историю автомобиля

С момента запуска сервиса «История авто» казахстанцы проверили более 2 млн транспортных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Перед покупкой подержанного авто Министерство внутренних дел РК рекомендует обязательно его проверить. Это убережет от многих проблем и даст дополнительную информацию будущему владельцу.

В Казахстане историю автомобиля можно посмотреть в онлайн-режиме. Сервис «История авто», запущенный МВД для удобства граждан, позволяет при покупке автомобиля получать необходимую информацию об его истории: дату первичной регистрации автомобиля в Казахстане; количество предыдущих владельцев; залоги и обременения на транспортное средство и так далее.

На данный момент сервис размещен на Smart Bridge. Сейчас он доступен в мобильных приложениях 102 и Halyk Bank, Bereke Bank, CenterCredit, ForteBank и на сайте Aster.kz.

Также к «Истории авто» МВД планирует подключение «Единой страховой базы данных». Это в дальнейшем позволит дополнительно проверить, попадало ли авто в ДТП или нет.