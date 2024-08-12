Как в Казахстане проведут проект «Марафон добрых дел»

Более 120 мероприятий пройдет в Казахстане в рамках второй недели проекта «Марафон добрых дел», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, с 12 по 18 августа стартовала вторая неделя проекта «Марафон добрых дел», посвященная «Дню молодежи».

Это традиционный общенациональный проект, направленный на развитие культуры благотворительности и волонтерства.

В рамках этой недели по всей республике планируется проведение более 120 мероприятий различного формата. Например, в Костанайской области будет организован тренинг по написанию социальных проектов для молодежи.

В Мангистауской области пройдет конференция «спикер№7» для молодых специалистов на производственных предприятиях, а в Туркестанской области состоится встреча с молодежью «Ел ертеңі жалынды жастар».

На сегодня около 10,5 тыс. активных граждан страны в рамках марафона совершили уже более 1000 добрых дел.

Напомним, что марафон продлится до 1 декабря 2024 года. Он призван объединить всех казахстанцев, которые вносят вклад в волонтерскую и благотворительную деятельность.

Подробную информацию о проекте можно найти на сайте www.qazvolunteer.kz