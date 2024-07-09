Марафон добрых дел стартовал в Казахстане

Уникальный проект призван объединить всех казахстанцев, которые вносят вклад в волонтерскую и благотворительную деятельность

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МКИ совместно с Национальной волонтерской сетью объявляет о старте проекта «Марафон добрых дел», который начался сегодня, сообщает Kazpravda.kz

Этот уникальный проект призван объединить всех казахстанцев, которые вносят вклад в волонтерскую и благотворительную деятельность.

Глава государства на третьем заседании Национального курултая отметил, что казахстанцам присущи такие качества, как сочувствие, сострадание и отзывчивость.

Организаторы уверены, что «Марафон добрых дел» станет ярким подтверждением этих слов, продемонстрировав дух доброты и солидарности казахстанского народа.

В рамках проекта планируется проведение «Недель добра» и ежегодных тематических мероприятий, приуроченных к значимым календарным датам, международным дням и различным социальным и культурным темам.

Темы мероприятий будут меняться ежегодно, что обеспечит разнообразие и охват широкого спектра актуальных вопросов, стимулируя интерес к различным аспектам социальной ответственности. Текущая неделя «Марафона добрых дел» будет посвящена экологии.

«Для участия в проекте необходимо опубликовать своё доброе дело в социальных сетях и пройти регистрацию на онлайн платформе Qazvolunteer.kz. По итогам Марафона самые активные участники будут награждены благодарственными письмами и памятными подарками на церемонии награждения», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что подробную информацию и инструкцию для участия в проекте можно получить на сайте qazvolunteer.kz и в социальных сетях @kz_nvs и @qazvolunteer.kz.