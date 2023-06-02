Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане

Выслушав мнение астанчан о ситуации с пробками и общественным транспортом в городе, корреспондент Kazpravda.kz обратился с запросом в управляющую компанию City transportation system, чтобы узнать, как изменится ситуация в этом году.

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Количество транспорта в Астане постоянно растет.

«Имеется незарегистрированный транспорт, за последние 2 года увеличилось количество импортируемого транспорта из стран СНГ, что и оказывает влияние на интенсивность движения транспорта», – поясняют в CTS.

По мнению специалистов компании, отдельные автобусные полосы дают нагрузку на некоторые магистрали города, вместе с тем это расширяет пропускную способность общественного транспорта.

«Вышеперечисленные факторы влияют на количество жалоб со стороны населения. Для решения данных проблем внедряется интеллектуальная транспортная система (ITS), пересматривается маршрутная сеть, строится мост по проспекту Тауелсиздик, объездная по улице Айтматова. Усовершенствуется организация дорожного движения, изучаются жалобы населения, подготавливается план дорожных работ на сезон разметки», – отметили в компании.

По данным CTS, на сегодняшний день в Астане системой ITS охвачены 274 светофорных объекта из 640 имеющихся, что уже дало положительный эффект. К примеру, на локальных участках удалось увеличить скорость транспортного потока на 18%, а среднее время в пути снизить на 20%.

Когда охват города системой, по планам CTS, составит 80%, появится информация о текущем росте трафика, которая будет использована для планирования дальнейшего развития.

Важной для Астаны стала новость о закупе 400 автобусов, среди которых 108 пойдут на запуск 6 новых маршрутов. 237 автобусов предназначены для увеличения 196 единиц графиков. На обновление подвижного состава будет направлено 55 автобусов.