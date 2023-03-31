Как решаются вопросы с кредиторами АО "Әскери құрылыс", рассказали в Минобороны

В министерстве отметили, что основную часть по имеющейся кредиторской задолженности перед предпринимателями планируется погасить до конца 2023 года.

Фото пресс-службы МО РК

Заместитель министра обороны - генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов встретился с предпринимателями по вопросам задолженности АО "Әскери құрылыс" перед поставщиками работ и услуг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

На встрече с руководителями компаний было сообщено, что в настоящее время проведены работы, направленные на оздоровление финансово-хозяйственной деятельности АО "Әскери құрылыс". В частности, восстановлены расторгнутые договоры. Эта мера позволила начать частичное погашение задолженности перед кредиторами. Так, в 2022 году были восстановлены договоры на сумму 2,7 млрд тенге. Из них уже освоено 0,5 млрд тенге. По остальным 2,2 млрд тенге мероприятия будут завершены в первом полугодии текущего года.

На стадии завершения находятся работы по передаче акционерному обществу "Әскери құрылыс" неиспользуемых объектов в Караганде, Щучинске, Семее и Алматы. В последующем деньги, полученные от их реализации, в первую очередь будут направлены на погашение задолженности перед кредиторами. Для этих целей министерство уже подготовило соответствующие документы.

Ситуацию также прокомментировал представитель инициативной группы кредиторов Дамир Саттыбаев.

"Министерство обороны проводит большую работу по возврату кредиторской задолженности. На сегодня больше ста компаний подписали медиативные соглашения. Хотел бы выразить признательность министру обороны за то, что сдержали слово, не бросили нас и изыскали возможность для возврата денег кредиторам", – поблагодарил предприниматель.

Участников встречи проинформировали, что в текущем году Минобороны запланировало приобретение модульных зданий, проведение капитального и текущего ремонтов. Эти мероприятия также будут способствовать разрешению ситуации в позитивном ключе.

В министерстве отметили, что основную часть по имеющейся кредиторской задолженности перед предпринимателями планируется погасить до конца 2023 года.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что военное ведомство задолжало предпринимателям по всему Казахстану более полутора миллиардов тенге.

В Астане был арестован бывший финансовый директор ТОО "Әскери кұрылыс Астана" Олжас Бекмуханбет. Уголовное дело напрямую связанно с деятельностью этой компании, которая является "дочкой" акционерного общества "Әскери кұрылыс" и подотчетно Министерству обороны как единственному акционеру. Именно через эти организации выделяются огромные суммы из военного бюджета на проведение строительных работ и закуп товаров исключительно для нужд военных.

Как пишет Kokshetau.asia, следователи по особо важным делам теперь выясняют, в чьих интересах действовал бывший финансовый директор ТОО "Әскери кұрылыс Астана", обналичивая "военные миллионы" – себе забирал всю сумму или делился деньгами со своими влиятельными покровителями из оборонного ведомства Казахстана.

В связи с системными хищениями и высокими коррупционными рисками Антикоррупционная служба внесла предложение президенту Касым-Жомарту Токаеву о ликвидации ТОО "Әскери кұрылыс Астана" и АО "Әскери кұрылыс". Но эти организации, подотчетные министерству обороны, задолжали отечественным предпринимателям огромные суммы за уже выполненные работы по утверждённым и давно подписанным актам.

Отмечается, что общая сумма задолженности ТОО "Әскери Құрылыс Астана" превышает 1,6 млрд тенге. Свыше ста предпринимателей со всех областей Казахстана не могут добиться оплаты за оказанные услуги и поставленные в адрес этой компании товары.

После решительного намерения директоров обманутых предприятий накануне Дня независимости РК (16 декабря 2021 года) провести мирный митинг возле здания Министерства обороны экс-руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Мурат Бектанов не захотел с ними разговаривать лично, а отправил разбираться своих заместителей – генералов Таласова и Тортаева.

В 2022 году, не доверяя очередным обещаниям, ранее звучавшим из уст Мухамеджана Таласова, Бауржана Тортаева, бизнесмены обратились с ещё одним письмом к новому руководителю оборонного ведомства Руслану Жаксылыкову и попросили его взять на личный контроль этот вопрос.