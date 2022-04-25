Хищения денег в АО "Әскери құрылыс" – комментарий Минобороны

В Министерстве обороны РК прокомментировали ситуацию касательно АО «Әскери құрылыс», сообщает Kazpravda.kz.

"Министерством обороны Казахстана, как единственным акционером, произведена смена руководства АО «Әскери құрылыс (далее – Общество), дочерней организацией которой является ТОО «Әскери құрылыс Астана» (далее – Товарищество). Руководством оборонного ведомства неоднократно проводились встречи с представителями компаний, в ходе которых обсуждались проблемные вопросы по погашению кредиторской задолженности и пути их решения, а также переговоры по реабилитационным процедурам Общества.

Министерство обороны в полном объеме выполнило все свои обязательства перед ТОО «Әскери құрылыс Астана», своевременно перечислило все деньги за выполненные работы и не несет юридической ответственности за взаимоотношения самостоятельных хозяйствующих субъектов. Однако, учитывая социальный характер данного вопроса, оборонное ведомство по своей инициативе с самого начала активно участвует в урегулировании ситуации в рамках своих законных компетенций", - говорится в информации.

Уголовное дело по финансовым хищениям в АО «Әскери құрылыс» расследуется Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что военное ведомство задолжало предпринимателям по всей стране более полутора миллиардов тенге.

В Нур-Султане был арестован бывший финансовый директор ТОО «Әскери кұрылыс Астана» Олжас Бекмуханбет. Уголовное дело напрямую связанно с деятельностью этой компании, которая является «дочкой» акционерного общества «Әскери кұрылыс» и подотчетно министерству обороны как единственному акционеру. Именно через эти организации выделяются огромные суммы из военного бюджета на проведение строительных работ и закуп товаров исключительно для нужд военных.

Как пишет Kokshetau.asia, следователи по особо важным делам теперь выясняют, в чьих интересах действовал бывший финансовый директор ТОО «Әскери кұрылыс Астана» обналичивая «военные миллионы» – себе забирал всю сумму или делился деньгами со своими влиятельными покровителями из оборонного ведомства Казахстана.

Известно, что в связи с системными хищениями и высокими коррупционными рисками Антикоррупционная служба уже внесла предложение президенту Касым-Жомарту Токаеву о ликвидации ТОО «Әскери кұрылыс Астана» и АО «Әскери кұрылыс». Но эти организации, подотчетные министерству обороны, задолжали отечественным предпринимателям огромные суммы за уже выполненные работы по утверждённым и давным-давно подписанным актам.

Отмечается, что общая сумма задолженности ТОО «Әскери Құрылыс Астана» превышает 1,6 млрд тенге. Свыше ста предпринимателей со всех областей Казахстана не могут добиться оплаты за оказанные услуги и поставленные в адрес этой компании товары.

«Мы оказались на грани банкротства, – говорят директора пострадавших предприятий. – На счета ИП и ТОО в связи с неуплатой налогов наложены аресты. Сотни наших работников остались без средств к существованию. Они сокращены либо отправлены в отпуск без содержания. Часть предприятий вообще приостановили свою деятельность. Несмотря на абсолютно все предпринятые нами ранее шаги по возврату задолженности за уже выполненные работы и услуги, денег своих кровно заработанных мы так и не получили. Все инстанции прошли, многие из нас экономические суды выиграли. На руках в таких компаниях имеются решения в их пользу. И к нашему президенту Токаеву мы обращались неоднократно, письма министру обороны строчили с просьбой вникнуть и разобраться наконец-то с этой затянувшейся проблемой. Неужели все это напрасно в нашем слышащем государстве?!»

По утверждению генеральных директоров, как минимум сотни предприятий, все их встречи с высшими должностными лицами Министерства обороны РК, руководством ТОО «Әскери Құрылыс Астана» и АО «Әскери Құрылыс» не приводят к разрешению этой затянувшейся проблемы, а лишь затягивают и усложняют её с каждым днём. Деньги стремительно обесцениваются, а генералы МО РК всё кормят их пустыми обещаниями и какими-то эфемерными планами по возвращению накопившегося долга.

А в это время Антикоррупционная служба продолжает расследование в отношении бывших топ-менеджеров ТОО «Әскери кұрылыс Астана». Под подозрением в пособничестве по разворовыванию государственных средств в особо крупных размерах также оказались якобы некоторые бывшие должностные лица МО РК, который Антикор "держит на крючке".

Известно, что среди подписанных договоров были обнаружены контракты с поставщиками, которые почему-то передавали свои договорные обязательства другим юрлицам, извлекая при этом незаконную выгоду. Так, по данным Антикора, некое ТОО "Business Room" заключило конт­ракт с ТОО «Әскери кұрылыс Астана» на 308 миллионов тенге. Однако эта компания позже заключила договор цессии с двумя другими фирмами – ТОО "Rams Construction LTD" и ТОО "Artemon". В результате 222 миллиона тенге финансовый директор «Әскери кұрылыс Астана» Олжас Бекмуханбет перевёл на их счета. Но эти деньги, как сообщили в антикоррупционном ведомстве, были обналичены и похищены.

После решительного намерения директоров обманутых предприятий накануне Дня независимости РК (16 декабря 2021 года) провести мирный митинг возле здания министерства обороны экс-руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Мурат Бектанов не захотел с ними разговаривать лично, а отправил разбираться своих заместителей – генералов Таласова и Тортаева.

Вероятно, во избежание последствий от проведения этого собрания у стен Минобороны и не дожидаясь реакции президента, военные чиновники придумали свой план по погашению образовавшейся задолженности. А именно собирались каким-то образом передать в ТОО «Әскери Құрылыс Астана» несколько недостроенных домов в Алматы.

«Не доверяя очередным обещаниям ранее звучавшим из уст господ Мухамеджана Таласова, Бауржана Тортаева, и нынешнего президента АО «Әскери Құрылыс Астана» Даурена Анопьянова, мы настояли на предоставлении нам Гарантийного письма за № 696 от 08.12.2021 г. от АО «Әскери Құрылыс Астана» подписанного Анопьяновым, и письма от МО РК за № 6/16/2196 от 07.12.2021 г., подписанного лично г-ном Тортаевым, в которых были прописаны намерения по передаче двух вышеуказанных недостроенных зданий для погашения образовавшейся задолженности», – заявляет директор ТОО "Eurasian Eco Company" Дамир Сатыбаев.

По его словам, на тот момент это был единственный приемлемый выход из создавшейся ситуации. Именно поэтому бизнесмены пошли на рискованный шаг, чтобы вернуть кровно заработанные деньги.

«Но теперь, в связи с новыми открывшимися обстоятельствами, арестом конкретных должностных лиц, обвиняемых в растрате и присвоении бюджетных средств, и угрозе ликвидации дочерних компаний министерства обороны, мы понимаем, что этот план не будет выполнен никогда, – говорит Дамир Сатыбаев. – Во-первых, эти дома в Турксибском районе Алматы, как мы выяснили, в таком недостроенном виде стоят давно. И предназначались они для заселения действующих военнослужащих или военных пенсионеров. Новый министр обороны вряд ли пойдет на то, чтобы забрать даже недостроенные дома у очередников, тем самым обострив социально взрывоопасные моменты с недостачей жилья для военнослужащих».

«Они тоже годами томятся в очередях и ждут решения своего жилищного вопроса со стороны Минобороны. Да, мы видели те дома и поначалу были согласны с таким вариантом, предложенным прежним руководством министерства обороны, так как, по их словам, «других нет и быть не может». Но прежний застройщик тоже претендует на эти дома. И ему якобы военные задолжали огромную сумму. Как быть?», – продолжил Дамир Сатыбаев.

Бизнесмены обратились с ещё одним письмом к новому руководителю оборонного ведомства Руслану Жаксылыкову и попросили его взять на личный контроль этот вопрос.

«Подчеркиваю, генерал-майором Таласовым, г-ном Тортаевым и г-ном Анопьяновым нам были даны обещания по завершении процесса передачи недостроенных домов в АО «Әскери Құрылыс» в срок не позднее февраля текущего года, – говорит Сатыбаев. – Потом они исходя из всего этого и будут якобы решать вопрос с выплатой нам накопившегося долга. Такие обещания закреплены документально гарантийными письмами. Но это всего лишь бумага, а нам нужны «живые» деньги».

По утверждению директоров предприятий и членов инициативной группы, все взятые на себя обязательства по содействию в решении этого вопроса они выполнили. Но среди работников зреет недовольство из-за долгов. Напряженная атмосфера достигла своего пика. Фактически своими бесконечными обещаниями и затягиванием с выплатой долга высшие должностные лица МО РК вынуждают людей вновь и вновь принимать решительные меры в виде организации новых собраний у стен министерства обороны. Известно, что в столичный акимат уже отправлена заявка на проведение массового мирного митинга у стен Минобороны.

«Мы законопослушные граждане своей страны, все проверки компетентных органов прошли, никаких замечаний к нам не было и нет, – продолжает Дамир Сатыбаев. – Мы добиваемся решения вопроса исключительно в правовом поле, без навешивания ярлыков и истерик. Почему со стороны Минобороны не было надлежащего контроля за деятельностью своих дочерних компаний, пусть разбираются сами. Ревизии же проходили у них регулярно, правда, каков их итог, никому неизвестно. Антикор ещё разбирается по всем фактам. Но мы больше ждать не можем, так как нам семьи свои надо кормить».

Какой выход из создавшейся ситуации будет найден, судя по всему, пока не совсем ясно, заключил портал.