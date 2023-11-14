Как сделать работу общественных советов более эффективной?

Сильное государство невозможно представить без развитого граж­данского общества, а показателем последнего выступает участие граждан в принятии важных для страны решений и контроле их исполнения.

В Казахстане для этого, в частности, есть общественные советы, созданные в министерствах, местных исполнительных органах, субъектах квазигоссектора и даже в структурах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту. О том, как повысить эффективность их работы, говорили эксперты на конференции «Проблемы и перспективы развития института общественных советов».

Как отметила заместитель председателя Комитета по делам граж­данского общества Министерства культуры и информации Гульбара Султанова, существует большое количество инструментов общественного контроля, которые сегодня объединены одноименным законом.

– Данный закон писался не в кабинетах, это результат работы всех общественников, – отметила она. – Было проведено более пятидесяти публичных обсуждений на респуб­ликанском уровне, высказывались различные мнения. В результате мы пришли к выводу, что Закон «Об общественном контроле» должен выполнять рамочные функции, он определяет цели и задачи этого важнейшего инструмента и его основные принципы с ориентиром на нормы международного законодательства.

В настоящее время ведется разработка 16 нормативно-правовых актов, которые будут приняты в реализацию закона. Один из них посвящен общественным советам.

По словам спикера, нормы, которые закладываются сейчас, призваны исправить упущения, проявившиеся на практике, например, при выборах в общественные советы.

– Это оказалось самым проблемным вопросом в организации их деятельности, – отметила Гульбара Султанова. – Теперь состав рабочей группы, которая является основным рабочим органом общественного совета, будет утверждаться председателем маслихата соответствующей территории. Также закон очертил требования к членам самой рабочей группы.

Представители общественности надеются, что рамочный закон даст им более эффективные инструменты для влияния на решения госорганов. Пока же, по мнению председателя Общественного совета Костанайской области Серика Бектурганова, чиновники чаще всего организовывают работу с общественными советами, предоставляя им на согласование свои нормативно-правовые акты, приглашая на различные комиссии.

Чтобы сделать эту работу более полезной для граждан, нужно хотя бы раз год запрашивать информацию, как и с какими результатами акимат взаимодействует с общественным советом, считает он.

– Другая проблема – слабое знание законодательной и нормативно-правовой базы самими членами общественных советов, – признался Серик Бектурганов. – Сейчас Граж­данский альянс Казахстана проводит цикл семинаров в данном направлении, это значительный положительный сдвиг. С другой стороны, не нужно думать, будто в общественный совет приходят только подготовленные специалисты, это могут быть и простые граждане, поверившие, наконец, что они могут внести свою лепту в решение важных для страны вопросов. Поэтому методические рекомендации тут пригодились бы как нельзя лучше.

Как проинформировал председатель Общественного совета АО «Самрук-Қазына» Болат Жамишев, в прошлом году было проведено 24 заседания, привлечены 429 экс­пертов. При этом спикер не скрывает – чтобы диалог оставался в конструктивном русле, руководство ОС достаточно взвешенно подходит к составу участников.

– Мы смотрели на позицию специалистов, какие публикации, какие выступления у них были. У нас очень много людей с активной гражданской позицией, которые являются специалистами в разных вопросах – энергетики, нефтедобычи, ведь общественность очень интересует эффективность холдинга. Но экспертов, которые одинаково хорошо разбирались бы в тонкостях работы всех предприятий, в него входящих, попросту нет. Поэтому для нас качественный состав общественного совета заключался в том, чтобы в нем были люди, которые могли бы трансформировать услышанное в рекомендации к руководству холдинга, – пояснил Болат Жамишев. – В результате за два года было выработано 195 таких рекомендаций, и большая часть принята руководством.

Однако принять – не значит выполнить. Как отметил председатель Общественного совета Министерства внутренних дел РК Рахим Ошакбаев, эффективность ОС заключается в том, насколько он способен внедрить запросы гражданского общества в деятельность центральных и местных исполнительных органов.

Единственный инструмент – это действительно рекомендации, обязательные к рассмотрению. А заставить госорган не просто ознакомиться, но и принять их в работу может помочь публичность, считает эксперт. С этой точки зрения, по его мнению, есть смысл в том, чтобы заседания общественных советов в обязательном порядке транслировались в прямом эфире.

По его мнению, использовать такой инструмент участия гражданского общества в жизни страны, как общественный совет, просто необходимо. Другой вопрос – какую стратегию взаимодействия с госорганами изберут сами его участники. Общественный совет при МВД, к примеру, принял решение работать в рамках формирования государственной политики в целом и для этого выбрал несколько наиболее социально значимых направлений.

– С прошлого года мы активно подключились к теме семейно-бытового насилия. По оценкам экспертов, около двух миллионов казахстанцев ежегодно испытывают его на себе или являются свидетелями проявления агрессии в семье. После декриминализации в 2018 году отдельных статей мы получили рост числа убийств, ведь бытовое насилие слишком часто остается безнаказанным, рождая рецедивы снова и снова, – отметил Рахим Ошакбаев. – И положительным итогом работы в общественном совете и на других площадках стало то, что она содействовала пониманию руководством МВД необходимости принятия законодательных изменений в области семейно-бытового насилия.