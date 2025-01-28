Как соблюсти баланс интересов

За прошедший год энергетические компании-монополисты успели оценить преимущества программы «Тариф в обмен на инвестиции», обязывающей услугодателя, напомним, разработать инвестпрограмму по модернизации линий электропередачи и других инженерных коммуникаций. Главная задача – снизить к 2029 году уровень их изношенности на 20%. А где брать на это деньги? Конечно же, из карманов потребителей – за счет увеличения стоимости коммунальных услуг.

В частности, в Караганде в январе сразу три услугодателя выступили с ходатайством о повышении тарифов и провели по этому поводу общественные слушания. Первым к народу обратился водный монополист. Зам­директора компании «Караганды су» Елизавета Гордеева заявила, что в городе очень много проржавевших водопроводов, а дела с канализацией обстоят еще хуже. Степень изношенности очень высока – более 80%. Того и гляди, скоро нечистоты прорвутся на городские улицы. Чтобы этого не допустить, надо срочно прокладывать новые коллекторы и менять оборудование насосных станций.

– У нас утверждена инвестиционная программа на 695 миллионов тенге. Но мы хотим ее расширить, увеличив финансирование до 2,7 миллиарда тенге, – отметила, выступая перед пот­ребителями, замдиректора ТОО «Караганды су». – Это позволит обновить больше канализационных сетей и заменить старые насосные агрегаты.

Потом прозвучали самые важные цифры. Монополист хочет повысить тарифы на холодную воду на 30,6%, а на канализацию – на 9,6%. Причина не только в необходимости исполнять инвестиционную программу. Еще нужно повышать зарплату рабочим (иначе из компании уволятся все квалифицированные специалисты), платить за подорожавшую электроэнергию и покупную воду из канала им. К. Сатпаева.

Второй, кто обратился к населению, стала компания «Караганда Энергоцентр», которой принадлежат городские теплоэлектроцентрали. Инвестиционные планы у нее не менее грандиозные, но аппетиты скромнее. Монополист просит повысить тариф на производство тепловой энергии на 12%. Дополнительное финансирование ему, как и остальным, необходимо на модернизацию.

Уровень изношенности карагандинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 вроде бы не очень высок – 66%. По этому показателю станции входят в «желтую» зону. Но скатываться в «красную», как резонно считает руководство компании-монополиста, нельзя. Поэтому в планах ТОО «Караганда Энергоцентр» в 2025 году, кроме прочего, провести капремонт котла № 1 на ТЭЦ-3, а это обойдется не менее чем в 4 млрд тенге.

Третьим монополистом, который представил тарифную заявку на суд потребителей, стала компания «Теп­лотранзит Караганда». Она просит разрешения поднять тариф на 5,3%. Ей тоже нужно приводить в порядок сети. Не секрет, что 70% городских теплотрасс давно отслужили нормативный срок и требуют замены. Из-за ветхости на них по нескольку раз в неделю происходят порывы, из-за чего горожане вынуждены мерзнуть в квартирах.

– На 2025 год утверждена инвест­программа на 138 миллионов тенге, – проинформировал потребителей финансовый директор компании «Теплотранзит Караганда» Алданыш Кунуспеков. – Мы хотим расширить ее, включив реконструкцию внутри­квартальных сетей и насосной станции. В результате расходы возрастут и составят 738 миллионов тенге. Для этого мы и просим повысить тариф.

Потребители, пришедшие на общественные слушания, ожидаемо оказались против повышения коммунальных тарифов. Одни молча сидели с грустными лицами, другие расспрашивали о том, можно ли найти иные источники финансирования инвестиционных программ, третьи открыто протестовали. Среди последних была председатель общества по защите прав потребителей «Казахстан» Надежда Мубаракшина.

– Мне каждый день звонят карагандинцы и жалуются на дорогую коммуналку. За свет, тепло и воду люди платят по 30–40 тысяч тенге в месяц, – заявила защитница прав потребителей. – Дальше тарифы повышать некуда! Я считаю, что предприятия, оказывающие коммунальные услуги, должны находиться в руках государства, а не в ведении частников. Тарифы нужно регулировать в ручном режиме.

С защитницей прав потребителей не согласились ветераны-энергетики, которые тоже присутствовали на пуб­личном обсуждении тарифов. Они убеждены: частный собственник эффективнее государственного управленца. Причем это касается не только тех предприятий, которые работают в условиях свободного рынка, но и монополистов.

– Госпожа Мубаракшина призвала все отдать государству, – вступил в дискуссию почетный энергетик Казахстана Владимир Литвинов. – Вот перед нами выступили представители руководства компаний, производящих и передающих тепловую энергию: ТОО «Караганда Энергоцентр» – частное, ТОО «Теплотранзит Караганда» – государственное. Вы заметили разницу? А она есть! Частник просит повысить тариф всего на 100 тенге, а государственная компания – на 1 000. Вы возмущаетесь, но от этого ничего не изменится. Надо смотреть затраты монополистов и говорить конкретно. Этим я вместе с другими экспертами и занимаюсь уже более 20 лет.

Ветерану-энергетику и его коллегам еще предстоит разобрать «по косточкам» тарифные сметы монополистов. Скорее всего, их финансовые аппетиты умерят. Но вместе с тем эксперты понимают, что поставщикам коммунальных услуг нужны деньги на модернизацию изношенных сетей и оборудования. А значит сильно «прижимать» их нельзя. Важно соблюсти баланс интересов. Ведь рост коммунальных аварий не выгоден никому.