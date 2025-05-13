Как сохранить женское здоровье

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

В рамках недели репродуктивного здоровья медики напоминают прекрасной половине человечества о том, как сохранить женское здоровье, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам заведующей отделением антенатальной охраны плода перинатального центра СКО Гульзиры Коштаевой, полноценный чекап организма поможет снизить риски серьзных последствий болезней. Наиболее часто у женщин встречаются воспалительные заболевания, нарушения менструального цикла, кольпит, миома матки, киста яичника, а также эрозия шейки матки.

«Нарушения  цикла, в том числе задержки, скудные или обильные менструации могут указать на гормональной сбой, стресс, заболевания и другие проблемы, требующие консультации врача. Важно следить за менструальном циклом, вести календарь, записывая  все даты. Отсутствие менструации более десяти дней может быть при гормональных нарушениях, стрессе, проблемах щитовидной железы и других заболеваниях»,  – говорит специалист.

 Для того, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, придерживаться правильного питания и отказаться от вредных привычек. Малоподвижный образ жизни приводит к развитию ожирения, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Курение повышает риск развития рака шейки матки, молочной железы, остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний. А злоупотребление алкоголем негативно влияет на печень и сердце.

Дефицит витаминов и минералов влияет на общее состояние здоровья и фертильность. Врач отметила, что стресс и образ жизни оказывают существенное влияние на женское здоровье, могут привести к истощению организма и нарушению взаимодействия всех систем органов. 

«Длительный и сильный стресс способен привести даже к аменорее – отсутствию менструации более трех месяцев. В таких условиях снижается уровень эстрогена и прогестерона, что приводит к нарушению овуляции, снижению вероятности зачатия, увеличению риска выкидышей и даже ранней менопаузе. Алкоголь и курение могут нарушать работу яичников, негативно влиять во время беременности на развитие плода. А хроническое недосыпание может привести к нарушению гормонального баланса и ослаблению иммунитета», – пояснила Гульзира Коштаева.

Будущим матерям рекомендуют вести здоровой образ жизни, придерживаться правильного распорядка дня, улучшить качество сна и отдыха, совершать прогулки на свежем воздухе.

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