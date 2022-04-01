Как спасали девочку, которая чуть не утонула в арыке в Актобе - новые подробности

Охранник жилого комплекса «Арбат» и тренер из фитнес-клуба рассказали «Диапазону», как все было на самом деле, передает Kazpravda.kz.

«Я был на работе в своей смене, когда все произошло. Я видел, как шла девочка. Она думала, куда пойти. Если бы чуть дальше прошла, то обошла бы арык, но на поверхности ничего не было видно. Казалось, что просто вода течёт по асфальту. Как она упала, я сразу побежал к ней. С этой стороны побежали спасать ее из фитнес-клуба. Ниже пояса она уже была в трубе, не могла выбраться сама. Течение было сильное, одежда ее порвалась. Все произошло за 10 минут. К счастью, девочка жива», – рассказал охранник Ерболат Койжигитов.

Сейчас арык выглядит как арык, но ещё вчера он был полон воды. На трубе нет сетки, арык без ограждений.

Как добавил тренер фитнес-клуба Energy gym Евгений Зелевский, девочку спасали больше 5 мужчин.

«Мы с другими тренерами сразу выбежали, как увидели, что девочка упала. Охранник из ЖК «Арбат» тоже подоспел на помощь. Мы все пытались ее вытащить. Вода была ледяная. Она зацепилась ещё одеждой за арматуру. Ее ноги затянуло в трубу. Как вытащили из арыка, сразу же ее подхватили на руки, в тренажерном зале сняли с неё верхнюю одежду, быстро завели ее в душ под горячую воду, полностью одели ее в сухое, она позвонила отцу, и как раз приехала скорая. И отец забрал дочь», – говорит Евгений Зелевский.

Девочке лет 12. Скорая помощь сразу же отвезла ее домой.

Данные спасителей жизни девочки уже записали, их должны представить к награде.

Напомним, 31 марта в микрорайоне Батыс-2 Актобе школьница хотела пройти по краю арыка с талой водой и упала в него. Она ушла под воду с головой, ее понесло дальше по течению. На помощь ей бросились парни из фитнес-клуба Energy gym и охранник ЖК.

Фото: diapazon.kz