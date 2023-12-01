Как теперь будут возмещать часть расходов инвесторам в АПК

Министерство сельского хозяйства РК актуализировало подходы в рамках инвестиционного субсидирования, сообщает Kazpravda.kz
По информации пресс-службы МСХ, внесены изменения в Правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях.
«Это значительно повышают доступ фермеров к обновлению производств и машинно-тракторного парка. Изменения также предусматривают актуализацию максимально допустимой стоимости для расчета субсидий по основному перечню техники и оборудования, необходимому как в растениеводстве, так и в животноводстве.
Для развития современной системы заготовки и хранения сельхозпродукции, сахарной отрасли, плодовощеводства и первичного семеноводства долю возмещения по соответствующим направлениям увеличили до 30-50%.
Кроме того, в новой редакции правил учтены приоритеты по стимулированию внедрения водосберегающих технологий и развитию перерабатывающей промышленности», – рассказали в Минсельхозе.
Здесь отметили, что принятые изменения расширят доступ фермеров к субсидированию, придадут новый импульс развитию приоритетных подотраслей и повысят инвестиционную привлекательность агропромышленного комплекса.
За 9 лет реализации программы инвестиционного субсидирования (с 2014 по 2022 годы) просубсидировано около 122 тысяч инвесторов. Выплачено 617,8 млрд тенге субсидий, привлечено свыше 2 501,6 млрд тенге частных инвестиций.
Правила субсидирования в новой редакции опубликованы на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК по этой ссылке.
Изменения вступят в силу 10 декабря 2023 года.