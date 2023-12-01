Как теперь будут возмещать часть расходов инвесторам в АПК

По информации пресс-службы МСХ, внесены изменения в Правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях.

«Это значительно повышают доступ фермеров к обновлению производств и машинно-тракторного парка. Изменения также предусматривают актуализацию максимально допустимой стоимости для расчета субсидий по основному перечню техники и оборудования, необходимому как в растениеводстве, так и в животноводстве.

Для развития современной системы заготовки и хранения сельхозпродукции, сахарной отрасли, плодовощеводства и первичного семеноводства долю возмещения по соответствующим направлениям увеличили до 30-50%.

Кроме того, в новой редакции правил учтены приоритеты по стимулированию внедрения водосберегающих технологий и развитию перерабатывающей промышленности», – рассказали в Минсельхозе.