Как в Актюбинской области устраняют последствия паводка

Общество
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Около 80 тысяч куб. м талой воды откачано с территории пострадавшего от паводка села Кобда в Актюбинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

Фото: Диапазон

Пик паводка жители Кобды пережили с большими потерями. В небольшом селе оказались затоплены многие дома и дворовые территории.  

Практически сразу здесь приступили к откачке талой воды. За сутки откачано 70 500 куб.м. 

Осталось еще 13 жилых домов.  Ранее эвакуированные 12 человек находятся в пунктах временной эвакуации, 79 человек – у родственников, 365 вернулись в свои жилища. Возвращены отогнанные сельскохозяйственные животные и птицы.  
Ситуация находится на постоянном контроле.

В регионе в целях принятия оперативных мер в период весеннего паводка круглосуточно работает областной противопаводковый штаб.

Действует телефон горячей линии, на который поступило 135 звонков информационного характера.

В период с 14 по 22 марта в Актюбинской области откачано 598 786 м3 воды, уложено 29 333 штуки мешкотары, перерыты траншеи для отвода воды на 1 участке, проведены берегоукрепительные работы протяженностью 3 600 м, завезено 15 286 м3 инертного материала, возведена временная дамба протяженностью 325 метров.  Проложен водоотводной канал в реку Кобда протяжённостью1 000 метров. Вывезен снег объемом 593 550 тыс. куб.м.

В целом проведенные по Актюбинской области ранее превентивные противопаводковые мероприятия по устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега способствовали уменьшению паводковых угроз.

Противопаводковые мероприятия продолжаются.

#Актюбинская область #паводок #Кобда

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