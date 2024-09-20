Как в мире развивают атомную энергетику

В преддверии республиканского референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане следует взглянуть на опыт отдельных зарубежных стран

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По данным Всемирной ядерной ассоциации, в настоящее время на стадии строительства находятся 64 и на стадии планирования – 110 ядерных реакторов. В том числе строительство 6 новых реакторов началось в 2023 году в Китае и Египте. Данное обстоятельство обусловлено растущим спросом соответствующих стран на электроэнергию и, как следствие, необходимостью увеличения оптимальных источников ее получения.

Причем по количеству реализуемых строительных проектов (42) лидируют страны Азии, а среди них – Китай (30).

В Египте в 2017 году был дан старт процессу строительства АЭС «Эль-Дабаа» в 3,5 км от побережья Средиземного моря. В его рамках в 2022-2024 гг. последовательно строятся четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200. Полное их введение в эксплуатацию запланировано к 2028 году.

В другой арабской стране – ОАЭ в марте т.г. было завершено строительство четвертого энергоблока АЭС «Барака», расположенной на побережье Персидского залива. Предыдущие три энергоблока были поочередно сданы в эксплуатацию в 2020-2022 гг. В связи с этим указанная АЭС, которая является единственной в ОАЭ, вырабатывает около 25% электроэнергии страны.

Свою деятельность в рамках рассматриваемого процесса осуществляют также страны Восточной Европы.

Так, в Венгрии, где действует единственная АЭС «Пакш», с 2022 года реализуется проект строительства двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Причем, хотя партнером страны здесь является «Ростатом» (РФ), необходимое одобрение на это строительство Венгрия получила от Европейского Союза.

Над расширением объемов своей атомной энергетики активно работает Словакия. Так, на АЭС «Моховце» в октябре 2023 года был запущен в эксплуатацию третий энергоблок. Одновременно продолжается строительство четвертого, которое планируется завершить до конца этого года.

Кроме того, в мае т.г. правительство одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 МВт на АЭС «Богунице». Партнером Братиславы в данном проекте является американская компания «Sargent & Lundy».

Свою первую атомную электростанцию на побережье Балтийского моря планирует построить Польша. Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2023 года государственной компанией «Polskie Elektrownie Jadrowe» с американскими «Westinghouse» и «Bechtel». Правительство страны готово инвестировать в этот проект около $1,19 млрд. По разной информации, строительство АЭС начнется в 2026 либо 2028 гг. При этом первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2033 году.

Таким образом, указанные выше страны активно развивают свою атомную энергетику. Причем эта деятельность все больше приобретает не только экономическое, но и политическое значение. Показательным в связи с этим, в частности, стало создание в феврале прошлого года Атомного альянса в составе 11 европейских стран, включая Болгарию, Венгрию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Францию и т.д. Целью этого объединения является развитие сотрудничества в области ядерной энергетики.

В целом, сегодня наблюдается довольно большое количество стран, заинтересованных использовать атом в мирных целях. Практически уже к ним, в частности, присоединился Узбекистан, где в сотрудничестве с «Росатомом» намечено построить АЭС к 2029 году.

Войдет ли Казахстан в число рассматриваемых государств или нет, покажут результаты предстоящего референдума.

Напомним, спикер Сената Маулен Ашимбаев на заседании Бюро обсудил с депутатами важность качественной организации информационно-разъяснительной работы, касающейся референдума по вопросу строительства АЭС.