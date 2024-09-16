Сенаторы выедут в регионы для встреч с населением по строительству АЭС

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на заседании Бюро обсудил с депутатами важность качественной организации информационно-разъяснительной работы, касающейся референдума по вопросу строительства АЭС. Кроме того, была определена повестка заседания Палаты, запланированного на 19 сентября и План мероприятий Сената на III сессию VIII созыва Парламента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, по инициативе главы государства 6 октября в стране пройдет республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. В рамках деятельности Народного штаба сенаторы также будут активно задействованы в данной работе, выезжать в регионы и разъяснять задачи референдума, рассказывать о важности строительства АЭС.

«На этой неделе сенаторы направятся в регионы для проведения информационно-разъяснительной работы по вопросу проведения республиканского референдума о строительстве АЭС. В настоящее время создан и работает Народный штаб за строительство АЭС, в состав которого вошли и депутаты Сената. В этой связи мы будем выезжать в регионы, встречаться с гражданами, информировать население по вопросам, связанным со строительством АЭС», – отметил председатель палаты, обращаясь к депутатам.

На предстоящем заседании палаты сенаторы рассмотрят в первом чтении Законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».

Целями законов являются дальнейшее совершенствование законодательства по вопросам организации дорожного движения, в части осуществления контроля за движением отдельных видов транспортных средств, установления новых составов административных правонарушений за превышение установленной скорости движения, а также внесения ряда уточняющих поправок.

Предполагаемые нормы направлены на оптимизацию процесса административного производства в части использования цифровых технологий, технических средств; приведение в соответствие с нормами Закона «О дорожном движении» в части введения требований для водителей мопедов и привлечения их к административной ответственности наравне с водителями механических технических средств.

Кроме того, депутаты в ходе заседания Бюро распределили законы, ранее принятые Мажилисом.