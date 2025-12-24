Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал планы по расширению сети ЛРТ и предложение построить двухуровневую дорогу по проспекту Кабанбай батыра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Крайне важное значение имеет проект ЛРТ. В ближайшее время следует осуществить его полный запуск. Поддерживаю дальнейшие планы по расширению сети ЛРТ. Это, несомненно, позволит уменьшить трафик на дорогах. Правительству в приоритетном порядке нужно определиться с финансированием. Также поддерживаю предложение построить двухуровневую дорогу по проспекту Кабанбай батыра. Проектная документация должна быть разработана в следующем году, а строительные работы следует начать в 2027 году. Кроме того, Правительству совместно с акиматом предстоит обеспечить продолжение строительства проспекта Тәуелсіздік», - сказал он на совещании по развитию столицы.