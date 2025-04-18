Наурыз, Масленица, День города, Новый год... В Усть-Камено­горске­ атмосферные праздники уже невозможно представить без ярмарок с украшениями, сувенирами, игруш­ками, посудой, шоперами, кук­лами, тюбетейками и морем прочих вещиц. Возле столов с хендмейдом всегда много покупателей. Город мастеров, который устраивает творческое объединение «Белая сова», стал для горожан любимой традицией и даже чуть больше. Сюда приходят не только за милыми покупками, но и за возможностью по-доброму провести время всей семьей.

Как часто бывает, история «Белой совы» началась с хобби, помноженного на энтузиазм. По словам руководителя объединения Дианы Филипповой, однажды ее маленькой доченьке подарили набор юного химика. В комплект входили щелочная основа, краситель, отдушка и формочки. Ребенок мог своими руками сделать мыло. Девочку опыт развлек, а Диану буквально очаровал и настолько, что она решила изучить технологию. К слову, по основной профессии жительница Усть-Каменогорска далека от творчества – она преподаватель экономических дисциплин. В итоге результат получился превосходный: любовь к хендмейду в сумме со знанием бухгалтерии дали, по сути, креативный бизнес-проект.

– В Интернете еще не было мастер-классов, книги давали описание только промышленной химической технологии, – рассказывает руководитель объе­динения. – Нужную информацию приходилось собирать буквально по крупицам, учиться методом проб и ошибок.

На протяжении многих лет Диана Филиппова использует импортные ингредиенты и мечтает, что в родной стране тоже когда-нибудь появится качественное натуральное сырье. Тем более что интерес к мылу ручной работы только набирает обороты. Первое время она дарила свои изделия друзьям и родным. Всем нравилось, поэтому мастер решила монетизировать хобби. В городе прикладники и ремесленники как раз стали проводить первые ярмарки. Позже выставки-продажи открылись на площадке фермерского магазина. Число мастеров hand made росло, идея создать творческое объединение витала буквально в воздухе.

– Мы назвали организацию «Белая сова», – продолжает мастер. – Как-то вместе с городским бард-клубом «Горный ручей» организовали в областной библиотеке творческую площадку «Арбат». Пришли фотохудожники, нумизматы, барды, художники – более 80 человек. Дальше «Белую сову» включил в свой культурный процесс Дом дружбы областной Ассамблеи народа Казахстана.

На каждой ярмарке от посетителей поступало множество вопросов на тему того, каким образом и из чего изготовлены поделки. Мамы и папы просили раскрыть секреты, чтобы потом научить своих детей. Так родилась идея совмещать выставки-продажи с мастер-классами.

– Наши мастера продумывают идеи, готовят материалы, – поясняет Диана. – Каждое занятие собирает больше полусотни ребятишек. Они осваивают творческие навыки, которые всегда пригодятся в жизни.

Со временем к мастерам хендмейда присоединились фольклорные группы, музыканты, аниматоры. Появились фотозоны, оформленные работами прикладников. По сути, идея выросла до формата семейного отдыха: пока родители могут «зависнуть» в выборе какой-нибудь вещицы, ребенок проходит мастер-класс, а бабушки и дедушки смотрят в это время концерт.

На сегодня без творческого объединения невозможно представить ни одно городское мероприятие, ни один праздник. Важной частью общественной организации является поддержка умельцев, в первую очередь пожилых женщин. Апашки так и говорят: «Мы вырастили детей, помогли поднять внуков и теперь можем заниматься рукоделием». В работах эти мастерицы бальзаковского возраста выражают свое понимание красоты, свой взгляд на эстетику. «Белая сова» в помощь им взяла на себя часть административных и юридических вопросов. По словам руководителя объединения, многие хендмейдеры уже освоили реализацию через социальные сети и даже замахнулись на маркетплейсы.

– Для мастеров наши ярмарки и фес­тивали – это не просто возможность продать свои работы, но и шанс получить обратную связь, – заключает Диана Филиппова. – Каждому художнику важно почувствовать признание – это окрыляет, придает силы для дальнейшего творчества. Гость может и не купит ничего, но он остановится, восхитится работой, скажет мастеру добрые слова. И часто такие моменты радуют даже больше, чем продажи. Всегда довольными чувствуют себя и посетители таких мероприятий. Они могут посмотреть изделия, про которые говорят, что у них добрая энергетика. И могут загореться желанием сделать красоту своими руками.